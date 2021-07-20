Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
"Senin sonun ölüm seni bu gece öldüreceğim"
"Senin sonun ölüm seni bu...
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı

"Borrell‘in açıklaması, tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir"

banner102

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Maraş'a yönelik açıklamaları işaret edilerek, Borrell‘in AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

20 Temmuz 2021 Salı 23:31
0 Okunma
"Borrell‘in açıklaması, tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir"

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Maraş'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Borrell‘in AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB’nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez saha vurgularız" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bugün yine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni destekleyen yanlı bir açıklama yapmıştır. Borrell‘in Kapalı Maraş’a ilişkin açıklaması AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır ve her devlet gibi Devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz tarafından Kapalı Maraş’a ilişkin alınan ve Sayın Cumhurbaşkanımızca Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bu günde açıklanan kararın bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kapalı Maraş’ın, bu aşamada, bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına yönelik kararımız gibi gelecekteki kararlarımız da, hiç şüphesiz, mülkiyet hakkına mutlak saygı gözetilerek alınacaktır.

GKRY’ye koşulsuz desteğini sürdüren AB yetkililerinin beyanatlarının hiç bir ahlaki hükmü kalmamıştır. Borrell’in, Kıbrıs Türk halkının iradesi hilafına, halihazırda geçmişin kalıntısı haline dönüşen BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapması beyhudedir. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs konusunun çözüm modeline ilişkin kararını vermiştir. Bu karar, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı duyulmasına dayanmaktadır. AB er ya da geç bu gerçeği idrak edecektir.

Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB’nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez saha vurgularız."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan KKTC'de gençlere seslendi
Erdoğan KKTC'de gençlere seslendi
Büyük ikramiye “73621” numaralı bilete isabet etti
Büyük ikramiye “73621” numaralı bilete isabet etti
Yukarı Girne Muhtarı Selçuk Oday vefat etti
Yukarı Girne Muhtarı Selçuk Oday vefat etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim