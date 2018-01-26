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Boş evi kim, neden kundakladı?

Gazimağsua’da sahiplerinin uzun zamandır yurt dışında olduğu öğrenilen bir ev kundaklandı...

26 Ocak 2018 Cuma 16:40
Boş evi kim, neden kundakladı?
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Gazimağsua’da sahiplerinin uzun zamandır yurt dışında olduğu öğrenilen ve şu anda içinde kimsenin yaşamadığı bir ev içerisine yanıcı madde dökülmek suretiyle kundaklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre bugün 00.00-09.00 saatleri arasında, İngiltere’de yaşayan Hasan Sarıkale’ye ait ikametgah, yatak odalarındaki şilteler, koltuk ve mutfak  masası üzerine  yanıcı madde dökmek suretiyle kundaklandı.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, bazı  eşyalar tamamen yanarken, 2 klima  iç ünitesi, iç cephe boya ve sıvıları da dumandan zarar gördü.

Kundaklamanın kim ya da kimler tarafından yapılmış olabileceği polis tarafından araştırılıyor.

YANGIN 
 
Bugün saat 11.00’de Girne’de “Cine miles Restorant Bar” isimli iş yerinin mutfağında akşamdan unutulan elektrikli fritözün içerisinde bulunan yağın alev alması sonucu  yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bazı mutfak araç ve gereçleri  ve kablolar yandı.
 

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