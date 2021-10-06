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Boş zarf skandalına tepki

Kültür Dairesi'nin fotoğraf yarışmasında kazananlara çek yerine özür yazısı vermesine Milletvekili Atakan'dan tepki geldi...

06 Ekim 2021 Çarşamba 12:21
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Boş zarf skandalına tepki
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Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda gerçekleşen ‘boş zarf’ olayına tepki gösterdi.

Atakan’ın paylaşımı şu şekilde:

“O boş zarfları vermeye kaç devlet büyüğü (!) katıldı, kaç kare fotoğraf verildi, aynı isimler kaç dakika nutuk salladı bilmeyenimiz yok…

İşte bu da zarfın içinden çıkan...

Kimse o ödül paralarının peşinde değil, bir teşekkür belgesi bile yeterliydi eminim…

Yeter ki bu komedi yaşanmayaydı, uğruna nice bedeller ödenen bu yapı, bu devlet bu hallere sokulmayaydı...

Gerçekten üzücü...”

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