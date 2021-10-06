Boş zarf skandalına tepki

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda gerçekleşen ‘boş zarf’ olayına tepki gösterdi.

Atakan’ın paylaşımı şu şekilde:

“O boş zarfları vermeye kaç devlet büyüğü (!) katıldı, kaç kare fotoğraf verildi, aynı isimler kaç dakika nutuk salladı bilmeyenimiz yok…

İşte bu da zarfın içinden çıkan...

Kimse o ödül paralarının peşinde değil, bir teşekkür belgesi bile yeterliydi eminim…

Yeter ki bu komedi yaşanmayaydı, uğruna nice bedeller ödenen bu yapı, bu devlet bu hallere sokulmayaydı...

Gerçekten üzücü...”