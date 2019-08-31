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Boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit etti!

(Kamalı Haber) - Girne’de boşanma aşamasında olduğu eşine tehdit mesajları atan Ahmet Göksu tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. 

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:01
Boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit etti!

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Fezile Kesat,  zanlının 1 Ağustos 2019 tarihinde whatsapp aracılığı ile boşanma aşamasında olduğu eşi Ş.G.’ye “Sen kızımızı yarın da annemin yanına gönderme gelir senin azrailin olurum”diyerek tehdit mesajı attığını söyledi. Polis, zanlının mesajlarda cinsel taciz içerikli mesajlar attığını da belirtti. Şikayetin aynı gün yapıldığını, zanlı hakkında tutuklama emri alındığını kaydeden polis,  zanlının önceki gün ülkeye giriş yaparken, Ercan Havaalanı’nda yakalandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Boşanma
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Davar 2019-08-31 20:22:23

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