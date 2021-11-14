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Boşanmak üzere olduğu eşinin evini bastı

Ülkemizde son dönemde sıklıkla karşılaştığımız kadına karşı şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Kasım 2021 Pazar 12:46
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Boşanmak üzere olduğu eşinin evini bastı
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(Kamalı Haber)

Ülkemizde son dönemde sıklıkla karşılaştığımız kadına karşı şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olguları aktardı. Polis, zanlının Şiddet Tehdidi, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz ve Aile Yasasına Aykırı Hareket suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı N.T.'nin, 13 Kasım 2021 tarihinde, saat 18:00 raddelerinde, Değirmenlik'de, daha önceden Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından aleyhinde şu an boşanma aşamasında olduğu N.T.'nin 200 metre mesafesine yaklaşmaması hususunda emir verildiği halde, eşinin ikametgahına gidip, Aile Yasasına Aykırı Hareket’te bulunup, mülke tecavüz ettikten sonra, konu ikametgahın 80x180 cm ebatlarında ki alüminyumdan mamul ana giriş kapısını tekmeleyerek, konu kapının 70x59cm ebatlarındaki alt kısmını kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra, eşine hitaben "Bu mahkeme emrini aldın, Seni öldüreceğim" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, bu bağlamda zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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