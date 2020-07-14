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Bostancı'da uyuşturucu operasyonu

Bostancı’da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı B.N ve ona uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilerek tutuklanan zanlı S.I yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Temmuz 2020 Salı 14:42
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Bostancı'da uyuşturucu operasyonu

Bostancı’da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı B.N ve ona uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilerek tutuklanan zanlı S.I  yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin, olayla ilgili bulguları aktardı.

Metin Bağrıkara Sokak Bostancı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından PV 603 plakalı Suzuki Alto marka salon araçta şüpheli olarak görülen B.N'nin  alıkonularak kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada; torpido gözünde, üzerinde Eczane yazılı naylon içerisinde 4 ayrı şeffaf renk naylona sarılı yaklaşık 110 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini söyledi.

Polis zanlının suçüstü yakalandığını ve soruşturma başlatıldığını ve zanlı B.N'nin tasarrufunda bulunan yaklaşık 110 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ayni gün Ortaköy - Lefkoşa’da S.I' dan aldığının tespit edilmesi üzerine zanlı Ilıcan’ın da tutuklandığını ve  ikametgahında yapılan aramada; İkametgahın mutfağında bulunan dolap içerisinde, naylona sarılı, 65 gram ağırlığında beyaz renk şüpheli madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, Sİ.İ'nin  telefonunda şüpheli yazışma, fotoğraf ve şüpheli banka hareketleri olduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve beklenen tahlil sonuçları olduğunu belirterek zanlıların 6 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
BostancıUyuşturucu Operasyonu
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