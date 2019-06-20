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BOTAŞ, ODTÜ, KTMMOB ve KIB-TEK, bilimsel araştırmalara katkı koyuyor

Daha Ucuz ve Çevreci Elektrik Enerjisi İçin Kıb-Tek’in başlattığı LNG Projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor

20 Haziran 2019 Perşembe 21:36
BOTAŞ, ODTÜ, KTMMOB ve KIB-TEK, bilimsel araştırmalara katkı koyuyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) doğal gazla elektrik üretimi için TC Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’yle (BOTAŞ) işbirliği çerçevesinde başlatmış olduğu çalışmalar devam ediyor.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, LNG tesisi kurulması, elektrik üretiminde daha çevreci ve daha ucuz yakıt olan doğalgaz kullanılması hedefi ile BOTAŞ, ODTÜ, KTMMOB ve KIB-TEK, bilimsel araştırmalara ortak katkı koyuyor.

Bu kapsamda BOTAŞ yetkilileri Boru Hatları Etüt Müdürü Selim Çiçek, Mekanik Projeleri Müdürü Selim Fendoğlu, Jeolojik Etüd Ve Çevresel Etki Değerlendirme Müdürü H. Serhat Çetinel ve Uluslararası Projeler Müdürü Koray Yalçıntepe KKTC’ye ziyarette bulundu.

Teknecik Elektrik Üretim Santralleri’nde gerçekleştirilen ve KIB-TEK yetkililerinden Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknoloji – Geliştirme’den Sorumlu Müdür Yardımcısı Kamil Direl, Santrallerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Hasan Borucu, LNG Proje Koordinatörü Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili’nin katıldığı toplantıda ayrıca KTMMOB’nden Jeoloji Mühendisi Dr. Mehmet Necdet, Jeofizik Yüksek Mühendisi Hilmi Dindar ve Çevre Yüksek Mühendisi Funda Zaim hazır bulundu.

Toplantıda, LNG tesisi kurulumu, deniz içerisine kurulacak yapı, kara hattı boru güzergâhı tespiti, KIB-TEK’in mevcut santrallerinin doğalgaz kullanımına uygun hale dönüşümü ve ileride kurulacak santrallerin doğalgaza uygun olması ve gerekecek altyapı çalışmaları gündeme alındı.

Ayrıca bugüne kadar yapılan fizibilite çalışmalarının değerlendirmesinin de yapıldığı toplantıda, deniz tabanına ait jeolojik, jeofizik ve geoteknik çalışmaları, batimetrik, oşinografik, biyolojik oşinografik çalışmalar, dalga boyu, rüzgâr analizi çalışmaları, FSRU, LNG Carrier gemileri ile ilgili çalışmalar da görüşüldü.

Açıklamaya göre KIB-TEK, dönüşüm projesinin bir ayağı olarak sürdürülen bu çalışmaların olumlu sonuçlanmasını ve LNG yakıtlı elektrik üretimine geçilmesiyle birlikte santrallerde baca gazı arıtım sistemine gerek kalmayacak çevreci bir enerji üretimini ve elektrik üretim maliyetlerinin de yüzde kırk oranında ucuzlamasını hedefliyor.

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