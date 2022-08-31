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Botoks olayında bir kadın daha tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de yetkili makamdan izinsiz botoks işlemi yaptıkları tespit edildi. Konuyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:41
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Botoks olayında bir kadın daha tutuklandı


Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.08.2022 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde yetkili makamlardan izinsiz botoks yaptırmaktan dolayı poliste tutuklu olarak bulunan C.E.(K-23) ve H.G.Ö.(K-24)’nün, yürütülen ileri soruşturmada 29.07.2022 - 01.08.2022 tarihleri arasında yine Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de yetkili makamdan izinsiz botoks işlemi yaptıkları tespit edilmiştir. Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.(K-38) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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