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Boyacı olarak girdi hırsızlık yaptı

Gönyeli’de boyacı olarak girdiği evden hırsızlık yapan zanlı Ahmet Sarı dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 13:56
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Boyacı olarak girdi hırsızlık yaptı

Gönyeli’de boyacı olarak girdiği evden hırsızlık yapan zanlı Ahmet Sarı dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Ahmet Sarı’nın Gönyeli’de 20 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00 raddelerinde bir evde boya işleri yapmak için bulunduğu sırada yatak odasında muhafaza edilen ve ev sahibine ait olan bir adet 18 ayar alyans yüzüğü, 600 STG ve 2000 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis memuru Erdelhun, zanlının alınan ihbar üzerine tutuklandığını ve yapılan aramada 200 STG paranın kullanımında bulunan araç içerisinde gizlenmiş halde bulunduğunu, alyans yüzüğün ise boya kovası içerisinde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının üzerinde ise 200 TL nakit para bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis memuru Kemal Erdelhun zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini ve tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı pişman olduğunu söyleyip özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC’de muteber 2 kefilin 50 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkMahkemeTutuklama
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