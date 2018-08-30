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Böyle anne olmaz olsun

İngiliz Ulusal Suç Teşkilatı’nın KKTC polisiyle işbirliği sonucu, Jodie Victoria Little isimli İngiliz kadın kendi öz çocuklarını pedofili içerikli canlı videolarda kullanma suçlamasıyla tutuklandı

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:39
Böyle anne olmaz olsun

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, İngiltere’de hayatını internet üzerinden para karşılığı cinsel içerikli görüşmeler ve canlı videolar ile kazanma suçlamasıyla bir çocuğu sosyal hizmetler tarafından elinden alınan Jodie Victoria Little, benzer suçları KKTC’de işlediği iddiasıyla tutuklandı.

Jodie Victoria Little’ın KKTC’de olduğu ve aynı yöntemlerle para kazandığını ise İngiliz Ulusal Suç Teşkilatı tespit etti. Tespitin ardından KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne durumu bildiren İngiliz Ulusal Suç Teşkilatı, Little’ın tutuklanmasını sağladı.

Bahçeli köyünde yaşadığı tespit edilen zanlı önceki gün ifadesi alınmak üzere Lapta Polis Karakolu’na çağrıldı.

Yapılan gerekli soruşturmanın ardından tutuklanan Little, dün öğleden sonra tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak polisin gerekli araştırmaları yapabilmesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Kasap: Cinsel içerikli canlı video görüşmesiyle para kazanıyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Enver Kasap, zanlının  “Namusa aykırı davranış” ve KKTC’de izinsiz ikamet suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Enver Kasap, İngiliz Ulusal Suç Teşkilatı’nın, Polis Genel Müdürlüğü’ne verdiği  bilgi sonucu zanlı Jodie Victoria Lİttle’ı Lapta Polis Karakolu’na çağırarak soruşturma başlattıklarını söyledi.

Yapılan sorgulamada, zanlının Mart-Haziran ayları arasında internet üzerinden para karşılığı canlı cinsel içerikli video görüşmeleri yaptığını itiraf ettiğini kaydeden Kasap, zanlının bu eylemeleri yaparken 4 yaşındaki oğlu ve 16 aylık kız bebeğinin de yanında olduğu görüntüler tespit edildiğini belirtti.

Üç yıldır ülkede kaçak

Polis memuru Enver Kasap, zanlının 13 Ocak 2015 tarihinden beri ülkede kaçak yaşadığını ve üç yıldır Bahçeli köyünde bir sitede ikamet ettiğini kaydetti.

Görüntüler incelenecek

Evde yapılan aramada ele geçirilen görüntülerin inceleneceğini, alınması gereken birçok ifade olduğunu kaydeden Kasap, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk süresine itiraz eden Little, annesinin akşam saatlerinde (dün) ülkeye geleceğini, bu sürede çocuklarının yanında kalmak istediğini beyan etti. Mahkeme, zanlının talebini dinledikten sonra 2 gün tutuklu kalmasını emretti.

İğrençliğine çocuklarını da alet etti

Havadis, gerek KKTC’de gerekse KKTC’de cinsel içerikli video görüşmeleri yaparken çocuklarını da kullandığı bilgisine ulaştı.  İngiliz Ulusal Suç Teşkilatı, Polis Genel Müdürlüğü’ne ilettiği bildirimde Jodie Victoria Little’ın para kazandığı video görüşmelerinin pedofili içerikli olduğu bilgisini de aktardı.

Little’ın, Bahçeli köyünde, kaldığı sitede arama yapan polis ekipleri, kadının evinde kendisinin olduğu birçok cinsel içerikli video tespit ettiği ve bu görüntülerde çocuklarının da cinsel obje olarak kullanıldığını belirledi.

Havadis Gazetesi

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Jodie Victoria Littleİngiliz KadınPedofili Içerikli Canlı VideolarçocuklarCinselTutuklamaGündemKıbrıs
Yorumlar
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erol veled 2018-08-30 14:21:39

Ingiliz Ulusal Suc Teskilati bize durumu bildirmese KKTC uyumaya devam edecekti. Buyuksun be KKTC.

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cansu 2018-08-30 15:43:37 @erol veled

bu ülkede herkez uyur HALK DA DAHİL

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