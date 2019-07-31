Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kudret Özersay,”Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı. Bu hem polis teşkilatımızın hem de ülkemizin itibarına ciddi şekilde zarar verir” dedi.
Bakan Özersay’ın açıklaması şöyle:
“Yaklaşık bir ay kadar önce Ercan polis karakolunda gerçekleşen şiddetin görüntüleri bilgimize gelir gelmez Polis Genel Müdürü ile görüştüm, sorumlu (lar) hakkında soruşturma başlatıldı, izleyen, müdahale etmeyenlerin de ihmali olduğu aşikar. Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı. Bu hem polis teşkilatımızın hem de ülkemizin itibarına ciddi şekilde zarar verir.”
(BRT/SM)
Her şeye da yorum yapar bu ama la laf.döviz düşdü marketler fiyatlar ne alemde, elektrik ? haa sen değilmiydin ödemem ödemeyinnn deyen haaa. bunlara yorum yap. ama lafda kalmasın. icraaat.
Ugrasma bosuna gerizekalidir basmaz kafaBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Terfi verip Yeri değişir sorun yok
dılıne sağlık maydanozlu köfte
Nıhahahhahahhahahahahaa