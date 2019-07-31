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“Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ercan polis karakolunda gerçekleşen şiddet görüntüleri ile ilgili açıklamada bulundu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:22
“Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kudret Özersay,”Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı. Bu hem polis teşkilatımızın hem de ülkemizin itibarına ciddi şekilde zarar verir” dedi.

Bakan Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Yaklaşık bir ay kadar önce Ercan polis karakolunda gerçekleşen şiddetin görüntüleri bilgimize gelir gelmez Polis Genel Müdürü ile görüştüm, sorumlu (lar) hakkında soruşturma başlatıldı, izleyen, müdahale etmeyenlerin de ihmali olduğu aşikar. Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı. Bu hem polis teşkilatımızın hem de ülkemizin itibarına ciddi şekilde zarar verir.”

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayErcanHaber
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maydanozlu köfteler 2019-07-31 14:30:21

Her şeye da yorum yapar bu ama la laf.döviz düşdü marketler fiyatlar ne alemde, elektrik ? haa sen değilmiydin ödemem ödemeyinnn deyen haaa. bunlara yorum yap. ama lafda kalmasın. icraaat.

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Misafir Avatar
Fuck 2019-07-31 16:18:26 @maydanozlu köfteler

Ugrasma bosuna gerizekalidir basmaz kafa

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:( 2019-07-31 14:49:10

Terfi verip Yeri değişir sorun yok

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magosalı 2019-07-31 16:10:29

dılıne sağlık maydanozlu köfte

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Erol Taş 2019-07-31 14:57:46

Nıhahahhahahhahahahahaa

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