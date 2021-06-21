Böyle kara para yasası olamaz!

STAR KIBRIS

2008 yılında geçen ve kara para yasası olarak bilinen Suç Gelirlerinin Önlenmesi Yasası Meclis komitesinde madde madde değiştirilirken, Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur değişikliklere itiraz etti.



İŞTE 10 MADDEDE İTİRAZIN GEREKÇELERİ

1-Yasa değişikliğinin tamamı şüpheli işlem üzerine kurulu. Şüpheli işlemi yapanın tespiti tasarıda net değil.

2-Yasa geçerse sadece şüphe üzerine mala el koyularak yurtdışına çıkış yasağı gelecek. Malların kontrolü için yönetici atanacak.

3-KKTC sınırı dışında olan suç ve fiillerle ilgili alakalı burada yargılamaz. Bu ceza yasasına ve diğer yasalara aykırıdır.

4-En dayanıksız bir iddia karşısında bile 90 gün mal varlıklarına el koyulabiliyor. Bu süre 2 yıla kadar uzatılabiliyor.

5-Emlakçı, avukat, turizmci, muhasebeci potansiyel kara kara aklayıcı zanlılar gibi görülecek. Bu olursa kimse iş yapamaz hale gelecek.

6-Yasada yer alan “yüksek riskli” müşteri tanımında KKTC’de yaşamayan herkes “yüksek riskli” olarak görülüyor. Net bir tanım yok.

7-Özellikle 31. Maddede yabancı mali istihbarat birimlerine her türlü bilgi ve belgeyi vermesi düzenleniyor. Böyle olursa Güney Kıbrıs tüm bu verilere ulaşabilir. Bu da KKTC ekonomisi ve siyaseti için sıkıntılara yol açar.

8-Hazırlanan yasada hakkınızda yürütülen işlemle ilgili soru sormanız engelleniyor. Bu anayasanın yurttaşa verdiği bilgi edinme yasasına da aykırıdır.

9- Yeni yasayla Hukuk Dairesi’nin Başsavcılık vasıtasıyla kişilerin mal varlığına tedbir konması düzenleniyor. Mevcut yasalarda hukuk dairesinin böyle bir yetkisi yok. Mahkeme kararı olmalı.

10- Bu değişikleri mülkiye hakkını ciddi biçimde tehdit ettiğinden ülkeye yatırım yapacak olanlar bundan ciddi şekilde etkilenecek, kimse yatırıma yanaşmayacaktır.