Böyle uyarı olmaz!

Gazi Mağusa Belediyesi tarafından sokaklara asılan uyarı levhaları dalga konusu oldu. “Asgari ücret” yazamayan belediye çalışanları, “askari ücret” ifadesini kullandı. Dahası, sokağa pisleyen köpek sahiplerine ne kadar ceza kesileceği net olarak belirtilmezken “askari ücretin üç katı olabilir” gibi muallak bir tanımlama yapıldı. Vatandaşlar ise, bu gayrı ciddi levhayı alay konusu yaptı, belediye ekiplerinin daha ciddi olmasını istedi.