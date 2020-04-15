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“Böylesi aceleci bir adım atılmasının bedeli çok ağır olabilir”

TKP YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin bazı daireleri açma kararının korona virüs salgınına karşı verilmekte olan mücadeleyi olumsuz etkileme olasılığına dikkat çekerek, “Böylesi aceleci bir adım atılmasının bedeli çok ağır olabilir” dedi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 16:05
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“Böylesi aceleci bir adım atılmasının bedeli çok ağır olabilir”

TKP YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin bazı daireleri açma kararının korona virüs salgınına karşı verilmekte olan mücadeleyi olumsuz etkileme olasılığına dikkat çekerek, “Böylesi aceleci bir adım atılmasının bedeli çok ağır olabilir” dedi.


Çakıcı yazılı açıklamasında, dünya genelindeki korona virüs salgınıyla mücadelede önceliğin sağlık olamaya devam etmesi gerektiğini; bu mücadelenin ekonomik ve sosyal boyutlarının da olduğu ancak ekonomik ve sosyal boyutlarla ilgilenmenin şartının sağlık boyutunda zafer noktasına ulaşmak olduğunu belirterek, hiçbir şeyin insan hayatından daha öncelikli olamayacağını kaydetti.


Çakıcı, “Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine kulak verilmelidir. Yeni vaka tespit edilmemiş olması, salgın tehdidinin sona erdiği anlamına gelmemektedir. Bazı sektör temsilcilerinin etkisi veya baskısı altında aceleyle alınacak kararlarla normal hayata dönülmeye kalkılması ve salgının yeniden yayılma eğilimine girmesiyle olabilecek can kayıplarından bu kararı alan hükümet doğrudan sorumlu olacaktır” dedi.


Çakıcı hükümete şu önerilerde bulundu:
“Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir ekonomi komitesi oluşturulsun. Var olan sağlık komitelerinin önerileri dikkate alınarak eşgüdüm içinde normale dönüş planlaması yapılsın.
Anayasada yer alan sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi için planlı bir süreç başlatılmalıdır. Sağlık ve ekonomi komitelerinin yanı sıra bir kriz komitesi kurulmalıdır. Bu komitelerde her partiden bir temsilcinin bulunduğu şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.
Bankalar Birliği ve Merkez Bankası ile görüşerek sadece maliyet hesabı yapılarak faizler yeniden düzenlenmeli ve en azından kriz döneminde kar elde edilmemesi sağlanmalıdır.
Tüm casinoları kapsayacak şekilde her casinodan 1 milyon dolar olacak şekilde ve gelecekte mahsuplaşmak üzere ödenek alınmalıdır.”

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇakıcıKoronavirüsCoronavirüs
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