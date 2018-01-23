Boylu boyunca yatıyor

Yeni Bakış'ın haberine göre, trafik kazalarının dur durak bilmediği ülkemizde kırılan kırıldığı yerde kalıyor. Lefkoşa Güzelyurt Anayolu üzerindeki bir çemberde kırılan bir aydınlatma direği yerine dikilmek üzere oraya götürülen diğer bir aydınlatma direği, birilerinin kendisini hatırlayarak yerine dikilmesini bekliyor.

Uzun zamandır orada

The American Future Koleji yakınlarındaki çember içerisinde boylu boyuna yatan aydınlatma direğinin uzun zamandan beri orada bulunduğu belirtildi. Özellikle akşam saatlerinde oldukça karanlık olan bu bölgede, yolun aydınlatılması oldukça önemli. Sık sık kazaların yaşandığı bu bölgede karanlık olan yollar trafik kazalarına da davetiye çıkarıyor. Daha fazla kazalar yaşanmadan önce ilgililerin kırılan aydınlatma direklerinin yerine yenilerini dikmesi en büyük dileğimizdir.