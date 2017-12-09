Boyra: “Ortada suç duyurusu var”

Avukat Boysan Boyra, Gezici Anket Şirketinin KKTC’de yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Yeni Bakış gazetesinden Eniz Orakcıoğlu'na değerlendirmelerde bulundu. Boyra, Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Gecizi ile iddialarının ise polis tarafından suç duyurusu olarak kabul edilip araştırılması gerektiğine işaret etti.



“Ortada suç duyurusu var”

Maliye Bakanı Denkta’ın Murat Gezici’nin kendisinden 500 TL istendiği yönündeki iddialara karşılık, Rüşvetin iki yönlü bir suç olduğunu vurguladı. Boyra, “Taraflardan biri rüşvet teklif eder diğeri de kabul eder. Olaya bu açıdan bakıldığında bu olayda Serdar Denktaş rüşvetin bir ayağının itirafını yapıyor. İkinci ayak ise henüz belli değildir ve karşı tarafın yani söz konusu şirketin de böyle bir iddiayı kabul etmediği aşikardır. Bu durumda böyle bir bilgi ve rüşvet iddiası KKTC hükümetinin Başbakan Yardımcısından geliyorsa, bu suçun ortaya çıkarılması noktasında bir suç duyurusu anlamında bir beyanat vermiş demektir. Bu durumda ise polis teşkilatının öncelikle Serdar Denktaş’ın ifadesini alarak arkasından da Serdar Beyin ifadesi doğrultusunda verilen isimler kimlerse onlarında ifadesini alması lazımdır” dedi.



“Polis hiçbir şey yapmıyor”

Boyra, sözlerine şu şekilde devam etti; “Diğer bir önemli konu da, polisin bir adım ileri giderek Gezici tarafından yapılan anketin kaynaklarını araştırmak olmalıydı ki ankete harcanan para nerden bulunmuş, hangi kaynakla yaptırılmıştır noktası da önemli bir mevzudur. Sonuç ne çıkar bunu kimse kestiremese de eğer polis tarafından araştırma yapılsaydı, Bu firma böyle bir anketi kendi cebinden para harcayıp bize böyle bir hizmet mi sunmuştur, yoksa böyle bir hizmetin sunulması için özellikle bu ankette ön plana çıkan birileri parasal katkı mı koymuştur o zaman ortaya çıkmış olurdu. Ama polis bu konuda hiçbir şey yapmıyor.”



“Hizmet vergilendirildi mi araştırılmalı”

Boysan Boyra, Gezici anketiyle ilgili olarak 3’üncü önemli unsurun da olduğuna vurgu yaparak , “Her hizmet bir gelire dayanır. Kimse kimseye beleş bir şey yapmaz ki doğanın kuralı da budur. Bir yerde bir gelir varsa onun da maliyede vergilendirilmesi gerekir. Bu konunun 3’üncü ayağında vergi yasasına karşı bir suç işlenmiş de olabilir, olmaya da bilir. Polisin araştırması gereken bir konuda vergi ayağıdır. Polis bu maksatla vardır. 3’üncü ayakta 2 türlü vergi sorunu vardır. Birincisi anket yapıldı ve para alındıysa bunun vergisi nerededir? 2’incisi de söz konusu şirketten hizmet alan birileri varsa alınan hizmetin vergisi nerededir?” diye konuştu.



“Polis suç duyurusunuz değerlendirmeli”

Boyra, sözlerine şu şekilde son verdi; “Kısaca Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın bir suç duyurusu vardır ve polisin bunu değerlendirmesi gerekir. Değerlendirmiyorsa da neden polis olduğunu izah etmesi gerekir.”

