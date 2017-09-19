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Bozkurt: "Kıbrıs halkının hassasiyetlerine dikkat etmek lazım"

Yeniçağ gazetesinden Ahmet Takan köşe yazında 'KTBK Komutanı emekli Korgeneral İlyas Bozkurt' ile Kıbrıs konulu sohbetinden anketodlar aktardı. Bozkurt Büyükelçi, sömürge valisi gibi demeçler vermemeli" dedi....

19 Eylül 2017 Salı 14:47
Bozkurt: "Kıbrıs halkının hassasiyetlerine dikkat etmek lazım"

Yeniçağ’dan Ahmet Takan, ‘Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral İlyas Bozkurt ile Kıbrıs konulu sohbetleri’nden önemli notlar aktardığı yazısında, ‘komutanın anlattıkları’na yer verdi…

Komutanın anlattıkları şöyle:

KKTC'de Türklük bilinci kırılıyor...

Suriye, Irak, eyy Almanya derken Kıbrıs unutturuluyor!.. "Yes be annem" tezgahından sonra Montana'da yapılan Kıbrıs görüşmelerinde AKP Dışişleri Bakanlığı'nın kapalı kapılar ardında garantörlük haklarımızdan vazgeçmeyi, asker çekmeyi taahhüt ettiğini hatırlamayan bir sürece evrildik. Doğu'da Batı'da, Kuzey'de Güney'de ciddi beka sorunları ile karşı karşıyayız. Çok kötü savruluyoruz!..

Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral İlyas Bozkurt ile Kıbrıs konulu sohbetimizden bugün de önemli notlar aktarmaya devam edeceğim. Çok fazla yorum yapmayayım. Komutanın anlattıkları öyle yenilir yutulur gibi değil!..

* Güçlü bir PKK lobisi ve yapılanması var...

"Tüm üniversitelerde hatırı sayılır PKK'lı öğrenciler var. Türkiye'de puan tutturamayanlar daha çok hukuk yazıp yerleştiriliyorlar.. Solcu öğretim görevlileri hamilik yapıyor. Psikolojik üstünlüğü ele geçirmeye çalışıyorlar. Sol medya sol siyaset adamları kucak açıp arka çıkıyor. Öğrencilere para geliyor AB'den. Kıbrıs'ın geleceğini tehdit edebilir.

* Rum sarayından beslenen sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri var...

Kıbrıslı Türklere kimlik veriyor Rum tarafı, pasaport veriyor dolayısıyla bunların kanaatlerini ellerinde tutuyorlar. Bu kimliklerle, pasaportlarla Avrupa'ya vizesiz girip çıkıyorlar bir Rum vatandaşıymış gibi.  Kıbrıslı kimliği yaratmaya çalışıyorlar. Yani şöyle diyebilirsiniz; 'Ya Türk'ü Rum'u fark etmez biz Kıbrıslıyız.' Ama kendileri Rumluklarına iyi sahip çıkıyorlar. Türkleri Türk kimliğinden uzaklaştırmak için böyle bir söylem geliştirmişler. Bu sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerine AB ve yine başkanlık sarayı para veriyor. Değişik projeler adı altında. Maksat bunlar çözümü desteklesin. Çözüm de şu güneye yamanmak.

Hiç aklınıza gelmeyecek şekilde sokaktaki kamuoyu üzerinde etkisi olan vatandaşa bile para veriyorlar. AB tarafından para ile destekleniyor.

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Son Güncelleme: 19.09.2017 15:05
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