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Bozkurt spor yazarlarını unutmadı

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
Bozkurt spor yazarlarını unutmadı

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle, genelde gazetecilerin, özelde spor yazarlarının basın gününü kutladı. Bozkurt, medyanın ülkede zor bir görev üstlendiğini, spor yazarlarının da ağır koşullarda görev yaptığını belirterek, "bayram- tatil, hafta sonu demeden çalışan spor basınına ayrı bir parantez açmak gerekiyor" dedi. Bozkurt'un 11 Temmuz mesajı şöyle: Özelde Kıbrıs Türk basınının, genelde de spor basınının zor koşullarda ve özveri ile görev yaptığının bilincindeyiz. Kıbrıs Türk basınının, demokratik, özgür ve özgün bir şekilde yaşamına devam etmesi için, demokrasiye ve çok sesliliğe inanan herkesin destek olması gerektiğinin de farkındayız. Zor koşullarda yayım hayatına devam eden, zor koşullarda üreten tüm basın emekçilerinin basın gününü kutlarım. Genelde basın, özelde ise, gece gündüz, hafta sonu, tatil demeden sporun ileriye gitmesi için çaba harcayan spor basınının değerli emekçilerine de bu vesile ile bir kez daha özverilerinden dolayı, şahsım ve temsil ettiğim camia adına tebrik etmek isterim."

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Bozkurt
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