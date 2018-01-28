Bozkurt: “UBP-DP-YDP hükümetinin daha uzun gitme şansı var”

Yeni Bakış gazetesinden Deniz Abidin'e konuşan Meclis Eski Başkanlarından deneyimli siyaset adamı İsmail Bozkurt, dörtlü koalisyonun hiç de kolay olmayacağını belirterek, konuların derinliğine inildiği zaman farkların ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Bozkurt, “Dörtlüde uzlaştık” denilmesine karşın bunun büyük ihtimalle yüzeysel olduğunu ifade ederek, buna karşın, Serdar Denktaş’ın UBP’ye büyük kızgınlığı olduğunu, hükümette olmasına rağmen seçim konusundaki fikrini almadığını anımsattı. Bozkurt, şimdi nasıl, nerede, ne şekilde olduğu bilinmemekle birlikte UBP ile DP’nin arasında bir yakınlaşmanın olduğuna vurgu yaparak, bir anda iki koalisyon modeli için de Serdar Denktaş’ın kilit noktaya geldiğini söyledi.

“Cazip gelecek bazı tekliflerde bulunmuş olabilirler”

Bozkurt, “UBP, muhtemelen Serdar Denktaş’a cazip gelecek bazı tekliflerde bulunmuş olabilir” diyerek, “Denktaş, cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyor. UBP-DP arasında oluşacak bir koalisyon için bu konuda bazı vaatler verilmiş olabilir” diye konuştu.

Bozkurt, gelinen aşamada toplumsal yararın çok fazla dikkate alındığını düşünmediğini ifade ederek, toplumsal payda var denilirse bir tek Kıbrıs sorunundan dolayı olduğunu söyledi.

“Partisel veya kişisel çıkarlar öne çıkmış olabilir”

Bozkurt, partilerin kendi arasında Kıbrıs sorununda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu belirterek, şöyle devam etti, “Bunu saygıyla karşılamak lazımdır. Bu dörtlü koalisyonun çok zor olacağını en temel sorunun da Kıbrıs konusu olduğunu ben daha önce de söylemiştim. Buna toplumsal yarar değil demek mümkün değil. Ancak bunun dışında bir şey ise de daha çok partisel veya kişisel çıkarlar öne çıkmış olabilir.”

“Kırgınlıklar aşılmış olabilir”

Bozkurt, Serdar Denktaş’ın UBP’ye sadece erken seçim kararı konusunda kızgın olmadığını, Özdemir Berova’nın da DP’li bir bakanken son dakika UBP’ye geçerek aday olmasının iki parti arasında ipleri gerdiğini belirtti. “Bu konular aşılmış olabilir. UBP ile DP arasında Kıbrıs sorunu konusunda ise bir çelişki olduğunu düşünmüyorum” diyen Bozkurt, aralarında bir yakınlaşma olmuşsa bu konularda bir anlaşmanın sağlanabileceğini söyledi.

Bozkurt, “Dörtlü koalisyon görüşmeleri sürerken Serdar Denktaş’ın UBP-DP-YDP hükümetine yeşil ışık yakması konuşuluyor. Aralarındaki kırgınlıkları giderici şeyler UBP-DP arasında konuşulmuş, aşılmış olabilir. Belli ki Serdar Bey’e cazip gelen bazı teklifler oldu. Aslında bakıldığında UBP-DP-YDP hükümeti daha uzun vadeli olabilir” dedi.

“UBP-DP-YDP hükümetinin daha uzun gitme şansı var”

Bozkurt, iki yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçiminin olacağını anımsatarak, UBP-DP-YDP hükümetinin, dörtlü bir koalisyona göre daha uzun gitme şansının olduğunu kaydetti. Bozkurt, hangi hükümet kurulursa kurulsun erken seçimin kaçınılmaz olduğunu düşündüğünü de ifade ederek, her iki alternatifte göz önünde bulundurulduğunda beş yıl gitmesinin mümkün görünmediğini belirtti. Bozkurt, yerel seçimin de kapıda olduğunu, hükümette hangi partiler olacaksa bu konuda aralarında bir ittifak yapılmasının söz konusu olduğunu belirterek, “Sorun çıkmaması mümkün değildir. Bu siyasetin mayasında var” dedi.

“Her iki durumda da UBP karlı”

Bozkurt, Hüseyin Özgürgün hakkında son dönemde birçok iddia olduğunu belirterek, bunlar ortada dururken ise UBP içinde bir hareketin olmamasının mümkün olmadığını kaydetti. UBP içinde hareketlenmeler olacaktır. “Bu nasıl olur bilemiyorum. Bu şaibelerin ortaya çıkması, olmamışsa temize çıkarılması, olduysa da suçlanması gerekmektedir” diyen Bozkurt, her iki durumda da UBP’nin karlı çıkacağını düşündüğünü söyledi.

“UBP’nin dışarda kalması partiyi daha güçlü hale getirebilir”

Bozkurt, üçlü ya da dörtlü koalisyon konularında, özellikle dörtlü bir koalisyon olursa ortada UBP’nin lehine çalışacak bir durum gördüğünü kaydetti. Bozkurt, “Muhalefette kalması belki de UBP’nin daha da işine gelebilir” diyerek, UBP’nin bir süre dışarıda kalmasının partiyi daha da güçlü hale getirebileceğine dikkat çekti. Bozkurt, tüm bu tahminlerin pazartesi akşamı DP Parti Meclisinde alınacak kararla kesinlik kazanacağını belirtti.