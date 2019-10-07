Bozlar cezaevine gönderildi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar, huzurda bulunan zanlı Vural Bozlar’ın yaralama, ciddi darp, suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 28 Eylül 2019 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Surlariçi- Lefkoşa'da, İstanbul Sokak üzerinde, Lefkoşa' da sakin Vural Bozlar’ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu tespit edilemeyen demir parçası ile Lefkoşa'da sakin İsmet Yapıcı’nın yüzüne vurup sağ kaş üzerini yaralayıp yine kendisini durdurmaya çalıştığı gerekçesi ile Lefkoşa'da sakin Talat Yapıcı’yı bahse konu demir parçası ile karnına vurmak sureti ile ciddi şekilde darp edip boynunda bulunan altın renginde kolyeyi kasten ve olarak çekerek koparıp 250 TL hasara uğrattığını söyledi. Polis zanlının narkotik polisi tarafından t başka bir meseleden tutuklu bulunduğu için ilk etap da soruşturmanın bekletildiğini ve uyuşturucu soruşturmasının tamamlanması üzerine zanlının söz konusu suçlar ile ilgili olarak da teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığından zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının suç işleme eğilimine değinip, bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.