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Bozulan beyaz eşyalar için yeni dönem başlıyor

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:57
Bozulan beyaz eşyalar için yeni dönem başlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, beyaz eşyaların tamirini kolaylaştıracak yeni kuralların kabul edildiğini bildirdi.
AB Komisyonu, beyaz eşyaların ve televizyonların daha uzun süre kullanılması, atıkların azaltılması ve enerji verimliliğinin arttırılması için yeni çevreci tasarım kurallarının kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon üreticileri, 2021 yılından itibaren satış yaptıkları ürünler için en az 7 yıl boyunca yedek parça bulundurmak zorunda olacak.

Yeni tasarım kuralları çerçevesinde üreticiler, yedek parçaları 15 iş günü içinde ihtiyaç duyulan yere ulaştıracak, beyaz eşyaların tamiri kolaylaştırılacak. Bozulan ürünlerin parça değişimi, yaygın biçimde kullanılan el aletleriyle yapılabilecek.

Avrupa’da tüketiciler satın aldıkları ürünlerin garanti sürelerinin ardından hızlı biçimde bozulmasından ve tamir edilememesinden şikayet ediyordu.

(BRT/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Eşya
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