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Brent petrol ne kadar?

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

26 Haziran 2022 Pazar 09:24
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Brent petrol ne kadar?
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Petrol fiyatları, Fed'in dünkü faiz artırımının ardından ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin daralacağı endişeleriyle kaydettiği kayıpları kısmen telafi etti.

Dün 120 dolardan işlem gören Brent petrol Fed kararı sonrası yüzde 2'nin üzerinde geriledi. 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 116,92 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlarda, küresel petrol arz daralması ve yaz seyahat döneminin neden olduğu talep toparlanması ile Çin'de Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin gevşetilmesi etkili oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini açıklamasının ardından ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin düşeceği yönündeki endişeler ise fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış da ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatların yukarı yönlü hareketini yavaşlatıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 418 milyon 700 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 217 milyon 500 bin varil oldu.

Brent petrolde teknik olarak 119,83 ile 120,39 dolar aralığının direnç, 118,92 ile 118,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolEkonomiDöviz
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