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Brexit: İngiltere hükümetinde 21. istifa

İngiltere’de yeni Brexit anlaşmasını parlamentonun onayına sunmaya hazırlanan Başbakan Theresa May’e istifa baskıları artıyor. Hükümetin Avam Kamarası’nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom ise istifa ettiğini açıkladı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 10:37
Brexit: İngiltere hükümetinde 21. istifa
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Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayımlayan Leadsom, istifa gerekçelerini dört madde halinde sıraladı. May’in Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı ve parlamentoya sunmaya hazırlandığı anlaşmayla ‘tamamen bağımsız bir Birleşik Krallık’ olamayacaklarını savunan Leadsom, ikinci bir Brexit referandumunun da ‘tehlikeli bir şekilde bölücü’ olacağı yorumunu yaptı.

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Leadsom, Brexit ile ilgili teklif ve önerilerin ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için kabinenin önüne getirilmediğini ifade ederek May’i eleştirdi.

Leadsom, 2016’daki Brexit referandumundan Avrupa Birliği’nden ayrılık kararı çıkması sonrası David Cameron’ın istifasıyla boşalan başbakanlık görevine talip olmuş ancak daha sonra May’in başbakanlığının önünü açmak için yarıştan çekilmişti.(BRT/BBC)

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Anahtar Kelimeler:
Brexit
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