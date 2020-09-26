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Bronz heykeli çalmakla suçlandı!

Lapta’da 7 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen emanetçi tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.E.Y dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 14:51
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Bronz heykeli çalmakla suçlandı!

Lapta’da 7 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen emanetçi tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.E.Y dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Haluk Ceylan olayla ilgili bulguları aktardı.

Ceylan huzurda bulunan zanlının  “Emanetçi Tarafından Sirkat" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis 7 Eylül 2020 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lapta'da sakin H.C.P’nin kendisine ait olan eskiden kalma üzerinde 1898 yılı damgası bulunan bronzdan mamul kartal heykelini değerini öğrenmesi için Lapta'da sakin zanlının eşi aracılığı ile verdiğini, ancak adı edilenin söz konusu tarihten itibaren heykeli geri getirmemesi üzerine polise şikâyette bulunduğunu söyledi.

Polis zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve aleyhine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini mesele ile ilgili olarak görgü tanığı olup olmadığının araştırılacağını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı söz konusu bronz heykeli gördüğünü satışının suç olabileceğini düşündüğünden almadığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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