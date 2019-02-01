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BRT Kurucularından Berkay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yaşamını yitiren BRTK kurucularından Tuğrul Hilmi Berkay bugün son yolculuğuna uğurlandı.

01 Şubat 2019 Cuma 14:56
BRT Kurucularından Berkay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Berkay için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tören düzenlendi.

AKTER

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter törende yaptığı konuşmada,  Tuğrul Hilmi Berkay’ın Kurum için taşıdığı öneme işaret etti.

Tuğrul Hilmi Berkay’ın BRT’nin efsanevi isimlerinden ve Bayrak’ın kuruluşunda en önemli emek verenlerden biri olduğunu söyleyen Akter,  “Bizim kuşak onları inançlarıyla, yapmış olduğu fedakarlığı dinleyerek feyz aldı. Bizim sorumluluğumuz, bu fedakarlıklarına sahip çıkmak ve anılarını gelecek kuşaklara aktarmaktır” dedi.

TOLGAY

Gazeteci-yazar Ahmet Tolgay da, Tuğrul Hilmi Berkay’ın çok geniş hizmetleri bulunduğunu Telekomünikasyona, Türk-Sen’in kuruluşuna hizmetleri geçtiğini, ayrıca Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın en yakın danışmanlarından biri olduğunu söyledi.

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DİNÇER

BRTK’nın eski Teknik Müdürlerinden ve Bayrak Radyosu’nun kuruluşunda birlikte çalıştığı Ali Ziya Dinçer de, Tuğrul Hilmi Berkay’ın Bayrak Radyosu’na verdiği hizmetleri anlattı.

HİLMİ

Törende daha sonra kısa bir konuşma yapan oğlu Turgay Hilmi de, Bayrak’ın sanki bir kardeşiymiş gibi kendisinde yeri olduğunu ifade etti.

Turgay Hilmi, “Bayrak, bugün ülkenin tüm dünyada duyulan sesidir. Babamın arkadaşlarıyla o ilk günlerde atmış olduğu bu tohumun bugünlere geldiğini görmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından Tuğrul Hilmi Berkay için saygı geçişi yapıldı ve Berkay’ın naaşı alkışlar eşliğinde Kurum’dan uğurlandı. Tuğrul Hilmi Berkay, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.

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Son Güncelleme: 01.02.2019 15:00
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberSon YolculukTuğrul Hilmi Berkay
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