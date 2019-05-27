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BRT Müdürü’nden Kızılyürek eleştirilerine yanıt!

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:24
BRT Müdürü’nden Kızılyürek eleştirilerine yanıt!
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BRTK Müdürü Aysu Basri Akter Avrupa Parlementosu’na giren Niyazi Kızılyürek’in propaganda döneminde BRT ekranlarında konuk edilerek görüşlerine yer verilmesiyle ilgili bazı kesimlerden yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Akter’in sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

‘Uzun süredir meclis kürsüsü dahil neredeyse linç kampanyasına dönen BRT’nin AKEL propagandası yaptığı konusunda birşeyler söylenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Öncelikle BRTK bu toplumun kurumudur. Bir partinin ya da bir görüşün veya bir kişinin değil, bu ülkede alın teriyle vergisini ödeyen herkesin öz varlığıdır ve buna sahip çıkmak öncelikle bu bilinçten geçer. Demokrasinin olmazsa olmazı çok seslilik de bu bilincin temel sorumluluğudur.
Şimdi Avrupa Parlamentosu seçimleri tamamlandı. Ve Kıbrıs İçin bir ilk gerçekleşti. Kıbrıslı Rum bir siyasi parti ilk kez bir Kıbrıslı Türkü aday gösterdi. Bunun şüphesiz ki bir haber değeri vardı ve BRT de evrensel ilkeler kapsamında haber değeri çerçevesinde program ve haberlerini yaptı! Dün akşam ilk kez bir Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu’na girmeye hak kazandı.
6bine yakın Kıbrıslı Türk oy kulllandı! Bu oylar şu anda Meclis’te bulunan 3 partinin yüzdeliklerine eşdeğer!

Avrupa genelinde artan aşırı sağ trendine rağmen Kıbrıslı Türklerin oyları ELAM’ın Avrupa Parlamentosu’na girişini engelleyen faktörlerden biri oldu!
Bundan sonra bu adanın Kuzeyinde ve Güney’inde sağda, solda, merkezde siyaset üretme iddiası olan tüm kesimlerin bu gelişmeleri doğru okuma ve değerlendirme sorumluluğu vardır.
Ne Güney’de iddia edildiği gibi Kızılyürek Türkiye Büyükelçiliği ve askerin telkinleriyle BRT ekranlarına çıktı, ne de BRT ekranları AKEL propagandası yaptı ve sonucu belirledi!
Bu sığ, içi boş eleştiriler belki günlük kahve muhabbetlerinin gündemini belirleyebilir ama bu topluma bir gelecek vermeye hizmet etmez!

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O yüzden enerjimizi bizden olmadığını düşündüklerimizi linç etmeye harcamak yerine bu ülkenin hepimizin ve bizim çocuklarımızın olduğunu hatırlayarak davranalım.

Biz çizgi filmlerini PIK’den Uykudan Önce Masallarını TRT’den izleyerek büyüyen bir kuşağın çocuklarıyız. Çocuklarımızın bu kültürü yaşaması ve kendi ekranlarını yüceltmek için burada varolmaları adına kavga verilmesi gerektiğine yürekten inanıyorum ve samimiyetle bu şiarla çalışıyorum…’

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
BRT Müdürü’
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