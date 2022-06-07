Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!

BRT Müdürüne 2 ay hapis cezası

BRTK Müdürü Meryem Özkurt'a 2 ay hapis cezası verildi.

07 Haziran 2022 Salı 14:30
891 Okunma
BRT Müdürüne 2 ay hapis cezası
banner48

(Kamalı Haber) 

Brt Müdürü Meryem Özkurt, Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 2 ay hapis cezası aldı.

Özkurt, Yüksek Seçim Kurulu’nun Ekim 2020 tarihinde Geçitköy’deki açılışı ve Kapalı Maraş’taki yayının durdurulmasını istemiş, yayını durdurmayıp, YSK’nın ihtarına da uymamıştı.

Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda dün itham edilen Meryem Özkurt, suçlamaları kabul etti.

Yargıç Mine Ozankaya, Meryem Özkurt’un Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına aykırı harekette bulunup, dava konu suçları işlediğine değindi.

Ozankaya, kamu görevinde bulunan kişilerin yasalara uymalarının önemine vurgu yaptı.

Ozankaya, Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunmanın 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.

Ozankaya, seçimin Anayasal düzende yapılmasının önemine de vurgu yapıp, sanığa 2 ay hapis cezası verdiğini açıkladı. 

Son Güncelleme: 07.06.2022 15:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bengihan: “Asgari ücret yeniden belirlenmeli, hayatın ucuzlatılması için adım atılmalı”
Bengihan: “Asgari ücret yeniden belirlenmeli, hayatın ucuzlatılması için adım atılmalı”
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim