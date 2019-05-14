Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!

BRT'nin ilk Müdürü olan Özer Berkem hayata veda etti

14 Mayıs 2019 Salı 11:34
BRT'nin ilk Müdürü olan Özer Berkem hayata veda etti
banner44

Kurum kimliğine kavuşmasından sonra ilk BRT'nin ilk Müdürü olan Özer Berkem, 80 yaşında hayata veda etti.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) Kıbrıs Türkü’nün varlık mücadelesinde yer alan Özer Berkem, BRT’nin  çok sesliliğe geçişinin de planlayıcıları arasındaydı.

banner41
BRT’nin Kıbrıs Türkü’nün sesi olması için büyük çaba harcayan, çeşitli kademelerde çalışan ve Kurum kimliğine bürünmesinin ardından BRT’nin ilk Müdürü olan Özer Berkem bu göreve uzun süre devam etmişti.

Özer Berkem, Türkiye’de özel televizyonların kurulmaya başladığı dönmede, TGRT Genel Müdürü olarak da görev yaptı.  

BRT’nin bugünkü konuma gelmesinde proje ve planlamaları ile büyük emeği olan Özer Berkem için yarın BRT’de saat 10.30’da tören düzenlenecek.

Özer Berkem yarın kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BrtIlküdürHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Metin Tekin 2019-05-14 13:12:18

Allah rahmet eylesin.Çok iyi bir insan ve ayni zamanda çok iyi bir eğitimci idi.Huzur içinde uyu.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Laptop çalmıştı teminata bağlandı!
Laptop çalmıştı teminata bağlandı!
Çevre Şöleni'nde çocuklar, eğlenerek öğrendi
Çevre Şöleni'nde çocuklar, eğlenerek öğrendi
MTG Manga ile şampiyonluğu kutlayacak
MTG Manga ile şampiyonluğu kutlayacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim