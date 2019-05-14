BRT'nin ilk Müdürü olan Özer Berkem hayata veda etti

Kurum kimliğine kavuşmasından sonra ilk BRT'nin ilk Müdürü olan Özer Berkem, 80 yaşında hayata veda etti.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) Kıbrıs Türkü’nün varlık mücadelesinde yer alan Özer Berkem, BRT’nin çok sesliliğe geçişinin de planlayıcıları arasındaydı.

BRT’nin Kıbrıs Türkü’nün sesi olması için büyük çaba harcayan, çeşitli kademelerde çalışan ve Kurum kimliğine bürünmesinin ardından BRT’nin ilk Müdürü olan Özer Berkem bu göreve uzun süre devam etmişti.

Özer Berkem, Türkiye’de özel televizyonların kurulmaya başladığı dönmede, TGRT Genel Müdürü olarak da görev yaptı.

BRT’nin bugünkü konuma gelmesinde proje ve planlamaları ile büyük emeği olan Özer Berkem için yarın BRT’de saat 10.30’da tören düzenlenecek.

Özer Berkem yarın kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.