BRT personelinin PCR testi negatif

BRT'de çalışan bir personelin PCR test sonucu negatif çıktı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) dün BRT çalışanı bir kişinin hızlı test sonucun pozitif çıktığını PCR test sonucunun bugün açıklanacağını duyurmuştu

Sendikadan yapılan açıklamada "Değerli üyelerimiz. Kurumumuzda dün yapılan Covid-19 hızlı test taramasında bir arkaşımızın sonucunun pozitif çıkmıştı.. Akşam yapılan PCR TESTİN SONUCU ( NEGATİF) çıktığı bilgisi gelmiştir.Tüm personellerimize sağlıklı günler dileriz." ifadeleri kullanıldı