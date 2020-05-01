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BRT personelinin PCR testi negatif

BRT'de çalışan bir personelin PCR test sonucu negatif çıktı.

01 Mayıs 2020 Cuma 11:34
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BRT personelinin PCR testi negatif

BRT'de çalışan bir personelin PCR test sonucu negatif çıktı. 

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) dün BRT çalışanı bir kişinin hızlı test sonucun pozitif çıktığını PCR test sonucunun bugün açıklanacağını duyurmuştu

Sendikadan yapılan açıklamada "Değerli üyelerimiz. Kurumumuzda dün yapılan Covid-19 hızlı test taramasında bir arkaşımızın sonucunun pozitif çıkmıştı.. Akşam yapılan PCR TESTİN SONUCU ( NEGATİF) çıktığı bilgisi gelmiştir.Tüm personellerimize sağlıklı günler dileriz." ifadeleri kullanıldı

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