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"BRT tüm toplumun sesi olmalı"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay Sen) Başkanı İbrahim Kanat ve yönetim kurulu üyeleriyle BRT’nin sorunlarını görüştü.

10 Temmuz 2020 Cuma 12:58
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"BRT tüm toplumun sesi olmalı"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay Sen) Başkanı İbrahim Kanat ve yönetim kurulu üyeleriyle BRT’nin sorunlarını görüştü.

Özyiğit, kabulde yaptığı konuşmada, ülkenin güzide kurumlarından BRT'de örgütlü Bay-Sen'e, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 

Tüm toplumun sesi olması gereken BRT’nin, ülkede iktidara gelen her siyasi partinin kendine göre bir düzen yarattığı ve sadece "hükümetin sesi" yapıldığını söyleyen Özyiğit, “BRT tüm toplumu kucaklamaktan uzak, toplumun değil hükümetin sesi oldu. Bu doğru değil. Siyaset elini oradan çekmeli" diye konuştu. 

BRT'de bir yasa taslağı olduğunu ve bunun üzerinde mesafeler katedildiğini ifade eden Özyiğit, yasa taslağı üzerinde bir an önce bir uzlaşıya varılıp, çalışanlara güven ve huzur verecek bir çalışma ortamının yaratılması gerektiğini kaydetti. 

Kurumun siyasetten arındırılması, toplumun sesi olması, huzur, güven ve verimli bir çalışma ortamının sağlanması gerektiğini ifade eden Özyiğit, bunun için yeni yasaya ihtiyaç olduğunu ve katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.  

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat da, bugün çalışanların temsilcileri olarak ziyarete geldiklerini ifade ederek, BRT'de sıkıntıların büyük olduğunu, 1993'ten bugüne yenilenmeyen bir yasa olduğunu ve bunun sürdürülebilir olmadığını kaydetti. 

Kanat, çalışanların yüzde 80'inin geçici ve statüsüz çalıştığını ancak emekli olanlardan boşalan kadrolar bulunduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte kurumu kötü günler bekliyor. Bu durum sürdürülebilir değil. Kurumda yeni bir yasaya ihtiyaç var" dedi. 

Kurumdaki personel alımlarının da münhalle yapılması gerektiğini ifade eden Kanat, KKTC'nin sesi olan BRT'nin özel televizyonlara da hizmet ettiğini belirtti. Kanat, kurum için önemi büyük olan yeni yasa gündeme gelirse TDP’den destek talep ettiklerini söyledi. 

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BrtCemal ÖzyiğitBayrak Radyo Televizyon Kurumu
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