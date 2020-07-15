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BRT yönetimine 'Akit' uyarısı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) BRTK’de ocak ayından itibaren yetkili sendika ile sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri kapsamındaki “kaşiyeli ve sözleşmeli personele bireysel akit yapılması” konusunun tam bir kaosa sürüklendiğini ve bunun sorumlusunun BRTK Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu savundu.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:12
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BRT yönetimine 'Akit' uyarısı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) BRTK’de  ocak ayından itibaren yetkili sendika ile sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri kapsamındaki “kaşiyeli ve sözleşmeli personele bireysel akit yapılması” konusunun tam bir kaosa sürüklendiğini ve bunun sorumlusunun BRTK  Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu savundu.

KTGB’den yapılan yazılı açıklamada, geçen yaklaşık yedi aylık sürede kaşiyeli ve sözleşmeli personel ile bireysel akitlerin yeniden imzalanabilmesi konusunun iki kez Yönetim Kurulu gündemine getirildiği belirtilerek, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı’nın bu toplantılarda “mevcut akitlerin içeriğinin değiştirilerek akitli çalışanların maaşları ile oynama, görev yerini değiştirme ve işine son verme” yetkisini içeren yeni bir sözleşme modeli önerdiği, ancak Yönetim Kurulu’nun her iki toplantıda da bunu reddettiği kaydedildi.
 
Açıklamada, "hukuka, etiğe, vicdana ve teamüllere de aykırı olan bu isteğinin destek bulmamasından öfkeye kapılan Yönetim Kurulu Başkanı’nın, kurul üyelerinden hesap sormaya kalktığı, kendisini yasama organı yerine koyarak BRTK Yasası’nı geçirmeyeceği tehdidinde bulunduğu ve istifa edeceğini de ima ederek toplantıları terk ettiği" belirtildi.

KTGB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sorunun çözümü konusunda Yönetim Kurulu üyelerinin birçok uzlaştırıcı önerisi olmasına rağmen Başkan önerilere kulak tıkamış ve yetkilerini aşarak BRTK Müdürü vasıtasıyla kaşiyeli ve sözleşmeli personele ‘akitlere imza atın’ çağrısı yapılmıştır. Bunun adı hukuk, kural ve kurul tanımazlıktır.

Basın sektöründe en fazla üyeye sahip örgüt sıfatıyla BRTK Yönetim Kurulu’nda temsil edilen KTGB, bir kamu kurumu olan BRTK’de hukukun üstünlüğü ilkelerinden ve yıllarını kuruma vermiş çalışanların haklarını budama, hatta işlerine son verme niyetleri karşısında sessiz kalmayacaktır.

Çalışanların haklarını korumak ve iyileştirmek yerine, baskı tehdit yolunu seçenleri uyarıyoruz: Yönetim Kurulu tarafından onaylanmamış bir konuyu tek taraflı olarak uygulamak suçtur. 

BRTK Müdürü’nü suç işlememek için personele yaptığı çağrıyı geri almaya, Yönetim Kurulu  kararlarına uymaya, Yönetim Kurulu Başkanı’nı da sağ duyuya davet ederiz.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Gazeteciler BirliğiKTGBBrt
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