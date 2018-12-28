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BRTK Müdürü Akter ve YK Başkanı Tosun UBP Genel Başkanı Tatar'ı ziyaret etti

Tatar, yasa konusunda gereken katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti

28 Aralık 2018 Cuma 17:32
BRTK Müdürü Akter ve YK Başkanı Tosun UBP Genel Başkanı Tatar'ı ziyaret etti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Aysu Basri Akter ile Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun, Kurumun kuruluşunun 55’inci yıldönümü vesilesiyle ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, BRTK’nın kamusal yayıncılığın öncülüğünü yapan, özel televizyonların sesinin duyurulmasında da teknik açıdan büyük sorumluluğu bulunan bir kurum olduğunu belirtti.

Yayın kuruluşlarında çok seslilik dengesini korumanın zor iş olduğunu ancak mevcut yönetimin bu dengeyi koruyabileceğinden endişesi olmadığını ifade eden Tatar, BRTK Yasasında gerekli değişikliklerin hayat bulabilmesi için UBP olarak gereken katkıyı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tatar, 2019’da Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlama olasılığından dolayı Kıbrıs Türkünün sesinin dünyaya duyurulmasının daha da bir önem kazandığını, BRTK’ya da önemli görevler düşeceğini kaydetti.

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AKTER

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, ziyarette yaptığı konuşmada, “demokratik ve çok sesli yayıncılık ilkesi üzerinde çalıştıklarını”,  bu konuda Yönetim Kurulu ile birlikte iyi bir diyalog içerisinde olduklarını, BRTK’nın bir hükümet kurumu değil devlet yayın kurumu olduğu bilinci ile hareket edildiğini ifade etti.

BRTK’nın teknik altyapı ve yasası üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Akter, yasada sona yaklaşıldığını, Kurumun yılların biriktirdiği bir takım sorunlarla mücadele etmek durumda kaldığını anlatıp yasanın 2019’da hayata geçmesini ve bu süreçte de ana muhalefetin desteğini de beklediklerini söyledi.

Akter, yasa düzenlemesinin çalışanlar üzerinde çok büyük bir motivasyon olacağına inandığını da belirtti.

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Aysu Basri AkterBRTKUBPErsin TatarHaberGündemKıbrıs
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