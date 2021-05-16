BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi halkın ziyaretine açılıyor

Müze, kovid-19 kuralları çerçevesinde ziyaret edilebilecek.

BRTK Yayıncılık Tarihi Müze Küratörü Ayhatun Ateşin konuyla ilgili açıklamasında, Bayrak Radyosu Televizyon Kurumu Müzesini oluştururken toplumsal hafızayı yeniden güncelleyip, hayatın içine geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yerleşkesi içinde yer alan BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde günümüzde yayıncılık teknolojisinin geldiği son noktayı resmeden bir sergilemenin yanı sıra, bu sürece tanıklık eden işitsel ve görsel arşivin de sunulduğu bilgisini aktaran Ateşin, tarihsel gelişimi eksiksiz yansıtmak üzere kuruma ait tüm depo, arşiv ve yayınların taranarak malzemeler toplandığını belirtti.

Ateşin, Müze içerisinde bellek kütüphanesi, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Kurucusu Sait Terzioğlu’nun “Özel Atatürk Fotoğraf Koleksiyonu”ndan oluşan Atatürk koridoru ve BRTK arşivlerinden seçmelerin yer aldığını kaydetti.