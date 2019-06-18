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BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun istifasını sundu

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun bu görevinden istifa ettiğine ilişkin yazısını Başbakan Ersin Tatar’a gönderdi.

18 Haziran 2019 Salı 15:43
BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun istifasını sundu

Mustafa Tosun istifa yazısında 15 Mart 2018 tarihinden itibaren yürtmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi süresince “BRT’nin reformasyonuna katkı” görevine yönelik olarak çeşitli konularda çalışmalar yaptığını, beşi dışında tümü oybirliğiyle alınmış ikiyüze yakın karara imza atıldığını kaydetti.

Tosun istifa yazısında “Anılan çerçevede, zatıalinizin de katılacağı gibi, miyadını uzun süre önce doldurmuş bulunan ve ivedilikle güncellenmesi gereken BRT Yasası’nın yeniden ve günün gereğine uygun olarak hazırlanması için kapsamlı çalışmalar yapılmış bulunmaktadır. Bu çalışma, yalnızca BRT Kurumu’nun değil, KKTC – kamu ve özel – yayıncılık sektörü ile, daha geniş çerçevede “Elektronik Haberleşme” sektörünün tümünün dönüştürülmesine katkı yapacak bir çalışma niteliğini taşımaktadır. Sözü edilen yasa taslağı halihazırda, yasalaştırma süreci başlatılmak üzere makamınıza iletilmiş bulunmaktadır.” Ifadelerini kullandı.

Başbakana ve Hükümete başarı dileklerini de ileten Mustafa Tosun, reformasyon sürecinin 35. hükümet tarafından da aynı kararlılıkla sürdürüleceği umudunu dile getirdi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
BRTK
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