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BRTK’ya ait drone kayboldu!

Mehmetçik’te dün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na ait drone ile çekim yapılırken, kontrolden çıkan drone düştü. Mehmetçik Belediyesi, yeri tespit edilemeyen drone kameranın arandığını bildirdi.

22 Mart 2022 Salı 14:43
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BRTK’ya ait drone kayboldu!
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Mehmetçik’te dün Çelebi Garden Otel bölgesinde BRTK’ya ait drone ile çekim yapılırken, kontrolden çıkan drone Gorfolar - Pamuklu köyü arasında düşerek kayboldu. Yeri tespit edilemeyen drone kameranın arandığı belirtilirken, bulunması halinde 0548 810 1010 - 0548 861 7787 numaralı telefonlardan belediyeye ulaşmaları istendi.

Mehmetçik Belediyesi’ne ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:

Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna ait drone, Mehmetçik Çelebi Garden Otel bölgesinde çekim yaparken kontrolden çıkıp Gorfolar - Pamuklu köyü arasında düşmüştür. Düştüğü yer tespit edilemediğinden drone bulunamamıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız bulunması halinde 0548 810 1010 - 0548 861 7787 numaralı telefonlardan belediyemize ulaşmalarıdır.

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