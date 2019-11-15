Brüksel Klasik Otomobil Fuarı başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo Center'de bu yıl 5'incisi düzenlenen fuarda yüzlerce araç yer aldı. Çok sayıda klasik ve antika otomobillerle beraber motosiklet ve kamyonetlerin de tanıtıldığı fuarda, lüks arabalar dikkati çekti.

Fuarda, Ferrari, Porche, Lamborghini, Rolls Royce, Bentley, Mercedes, BMW gibi çok sayıda lüks otomobil görücüye çıktı.

Otomobillerin üzerinde fiyatlarının da yer aldığı etkinlikte İtalyan tasarımlarına özel bir bölüm ayrıldı. Klasik arabalar hakkında bilgilendirmeler yapılan fuarda, çeşitli araç aksesuarları satışı gerçekleştirildi

Yoğun ilgi gören fuar, 17 Kasım'da sona erecek.