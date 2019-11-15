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Brüksel Klasik Otomobil Fuarı başladı

Brüksel'de kapılarını açan Klasik Otomobil Fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

15 Kasım 2019 Cuma 16:35
Brüksel Klasik Otomobil Fuarı başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo Center'de bu yıl 5'incisi düzenlenen fuarda yüzlerce araç yer aldı. Çok sayıda klasik ve antika otomobillerle beraber motosiklet ve kamyonetlerin de tanıtıldığı fuarda, lüks arabalar dikkati çekti.
Fuarda, Ferrari, Porche, Lamborghini, Rolls Royce, Bentley, Mercedes, BMW gibi çok sayıda lüks otomobil görücüye çıktı.
Otomobillerin üzerinde fiyatlarının da yer aldığı etkinlikte  İtalyan tasarımlarına özel bir bölüm ayrıldı. Klasik arabalar hakkında bilgilendirmeler yapılan fuarda, çeşitli araç aksesuarları satışı gerçekleştirildi
Yoğun ilgi gören fuar, 17 Kasım'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel Klasik Otomobil
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