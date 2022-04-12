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“Brüksel’den elimiz boş döndük çünkü Harmancı, Avrupa Birliği'ne protesto mektubu yazmış”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

12 Nisan 2022 Salı 10:02
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“Brüksel’den elimiz boş döndük çünkü Harmancı, Avrupa Birliği'ne protesto mektubu yazmış”

ÖZEL HABER

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Yüksel Çelebi, “2017 yılında ve daha öncesinde Avrupa Birliği’nin belediyemize çok ciddi desteği olmuştu. Gönyeli Belediyesi’nin de çok ciddi desteği olmuştu. Hatta Brüksel’e kadar gitmiştik. Avrupa Birliği Dikmeni büyük kanalizasyon projesine dâhil edecekti. Projede de Dikmen’in adı hep geçti. Ancak Brüksel’den elimiz boş döndük. Çünkü Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Birliği’ne protesto mektubu yazmış ve Dikmen’in atıklarını reddetti. Belediye başkanlığı sürecinde beni en çok üzen konu budur. Dikmen’in atıklarını kendi bölgemizde arıtalım, suyumuzu da kendimiz kullanalım. Hatta DSİ’nin bu konuda adım attığını biliyorum ve bu konuda imza attık. Bu suyu mutlaka tarımda kullanmak istiyoruz. Dikmen’in atık suyu dışında hiçbir sorunu kalmadı” dedi.

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