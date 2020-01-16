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BTHK: Baz istasyonlarında herhangi bir kesinti yaşanmadı

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu “Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” eylemi sırasında mobil internet bağlantılarının kasti olarak kesildiği iddiaları konusunda açıklama yaptı

16 Ocak 2020 Perşembe 21:44
BTHK: Baz istasyonlarında herhangi bir kesinti yaşanmadı

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu, dün akşamüstü Lefkoşa Terminalİ bölgesinde gerçekleştirilen” Yol yoksa seyrüsefer de yok” eylemi devam ettiği süre içerisinde zaman zaman veya belirli bir zaman diliminde mobil internet bağlantılarının kasti olarak kesildiği veya engellendiği yönündeki iddialar konusunda açıklama yaptı.

Kurul, dün 18:00-21:00 saatleri arasında baz istasyonlarında herhangi bir kesinti yaşanmadığını ancak yoğunluk sebebiyle hizmet alamayan aboneler olabileceğini  veya hizmet alan abonelerin  haberleşme sorunları yaşamış olabileceğini belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve haberleşme Kurulu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

 “15 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa Terminalı bölgesinde gerçekleştirilen “Yol yoksa seyrüsefer de yok” eyleminin devam ettiği süre içerisinde zaman zaman veya bellirli bir zaman dilimi için mobil internet bağlantılarının kasti olarak kesildiği veya engellendiği yönündeki iddialar sosyal medya platformlarında paylaşılmaktadır. Sosyal medya platformlarından yayılan bu iddialar için Kurumumuz tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucunda bu konuya ilişkin aşağıdaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir:

1-            Ülkemizde faaliyet gösteren iki adet mobil haberleşme sağlayıcı bulunmaktadır.  Bu haberleşme sağlayıcıları Kuzey Kıbrıs TURKCELL (KKTCELL) ve TELSİM şirketleridir. Bu şirketler herhangi bir toplu faaliyetın olacağı konser, gösteri, toplantı gibi organizasyonlarda yani yüzlerce kişinin toplanacağı bir bölgede mobil haberleşme sıkıntısı yaşanmaması için geçici süreliğine mevcut baz istasyonlarına ek olarak mobil baz istasyonları kurmaktadırlar ve yapılan etkinlikte ve/veya organizasyonda haberleşme sıkıntısı oluşmamasını sağlamaktadırlar. Ayrıca TELSİM ve KKTCELL şirketleri geçici dahi olsa kuracakları her bir baz istasyonu için Kurumumuzdan ayrıca izin almaktadır. “Yol yoksa seyrüsefer de yok” eylemi için TELSİM ve KKTCELL şirketleri Kurumumuzdan herhangi bir geçici ve/veya mobil baz istasyonu izni talebinde bulunmamış olup, bu eylem için herhangi bir mobil baz istasyonu kurmamıştır. Eylemin gerçekleştirildiği bölgede, herhangi bir mobil istasyonun kurulmadığı dikkate alındığında, mobil haberleşme kullanıcılarının yani abonelerin haberleşme sorunu ve/veya internete bağlanma sorunu yaşamaları beklenen bir sonuçtur. 3G ve GSM teknolojilerinde, planlanandan daha fazla bir abone yoğunluğunun belli bir bölgede toplanması sonucunda, o bölgedeki aboneler mobil internette bağlantı problemleri yaşamaktadır.

2-            Kurumumuz tarafından eylemin gerçekleştirildiği bölgede bulunan baz istasyonlarına ait veriler üzerinden yapılan analiz sonucunda;

a.            18:00-21:00 saatleri arasında baz istasyonlarının hizmet vermeye devam ettiği,

b.            18:00-21:00 saatleri arasında eylemin yapıldı bölgeye hizmet veren baz istasyonları sektörlerinde 16,658 (on altı bin altı yüz elli sekiz) adet detaylı çağrı kaydı olduğu,

c.            18:00-21:00 saatleri arasında eylemin yapıldı bölgede 1399 farklı mobil aboneye veri hizmeti verildiği,

d.            Mevcut kapasitenin karşılayabildiği trafik verileri dikkate alındığında; 18:00-21:00 saatleri arasında 16,658 adet, 21:00-00:00 saatleri arasında ise 1100 adet  detaylı çağrı kaydının bulunduğu ve eylemin gerçekleştirildiği saatlerde mevcut altyapının %1400 kadarlık trafik artışına cevap verebildiği, tespit edilmiştir. Ayrıca, 18:00-21:00 saatleri arasında baz istasyonlarında herhangi bir kesinti yaşanmadığı, ancak, yoğunluk sebebiyle hizmet alamayan abonelerin ve/veya hizmet alan abonelerde haberleşme sorunları olabileceği değerlendirilmektedir”.

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