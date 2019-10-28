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BTHK'da dijital dönem

Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BHTK) tarafından bir süredir çalışmaları yürütülen İthal Ön İzin Başvuru Modülü ve buna ek olarak Telsiz Sistemleri Başvuru İzinlendirme ve Takibi Sistemi (TeSBİT) altında faaliyete alınacak olan Baz İstasyonu Modülü ve Radyolink Modülünün tanıtım ve kullanım eğitimleri ilgili taraflara verilerek eğitim sürecinin tamamlandığı bildirildi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 13:05
BTHK'da dijital dönem

BHTK’dan yapılan yazılı açıklamada, Kuruma yapılan İthal Ön İzin başvuruları kapsamında, Kurumun ülkeye ithal edilen tüm elektronik haberleşme cihazlarının teknik uygunluğunu kontrol edip denetlediği, bu sayede ithal edilen tüm cihazların Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen standartlara uygun olduğu hatırlatıldı.

“İTHALATÇILAR İÇİN DAHA HIZLI DAHA VERİMLİ”

Açıklamada, 24 Ekim itibariyla devreye alınan sistemle birlikte ithalatcıların e-imza kullanarak tüm başvurularını elektronik ortamda daha hızlı ve daha verimli şekilde gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Yine aynı şekilde, haberleşme sağlayıcılar da baz istasyonu ve radyolink başvuruları da dahil olmak üzere, tüm başvurularını Kuruma elektronik ortamda yapabilecek. 

TeSBİT ile haberleşme sağlayıcılarının kullandığı teknik cihaz ve ekipmanların izinlendirmeleri ve takibi artık elektronik ortamda kabul edilebilecek. 

Elektronik olarak yapılan tüm başvurular, 93/2007 sayılı Elektronik İmza Yasası kapsamında kullanılan e-imza ile teslim alınacak.

Sektörün dijital dönüşümünü destekleme amaçlı olarak Kurum e-imza kullanacak başvuru sahibi şirketlere e-imza kapsamında bazı teşviklerde bulunacak.

Ayrıca, bu kapsamda yapılan işlemler ile ilgili ödemeler de yeni devreye alınan online ödeme sistemi aracılığıyla yapılabilecek.

Konu ile ilgili daha fazla bilgiye 444 2845 numaralı Çağrı Merkezinden ulaşılabiliyor.

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BTHK
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