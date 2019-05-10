BTMK’lı velilerden ‘Bahar Şenliği’ şikayeti

Lefkoşa Bayraktar Türk Maarif Koleji (BTMK) Ortaokulu öğrenci velileri idarenin verdiği Bahar Şenliği’ni iptal etme kararına tepki gösterdi.

Haber Kıbrıs’a ulaşan veliler, öğrenci ve öğretmenlerin uzun süredir yapılacak olan Bahar Şenliği ve 19 Mayıs gösterilerine emek verdiklerini fakat Okul Müdür Muavinlerinden birinin annesinin vefatı dolayısıyla etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.

Veliler, özellikle vefatın çok önemli ve acı olduğunu ancak bu kadar öğrenci ve öğretmenin emeğinin de hiçe sayılmaması gerektiğini vurgulayarak, iptal etmek yerine erteleme yönüne gidilebileceğini belirtti.

Veliler konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Kıbrıs Türk Orta Öğretim Sendikası’na bilgi verildiğini de ifade etti.

Bayraktar Türk Maarif Koleji idaresi ise Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada gerçekleştirilecek olan Bahar Şenliği ve Kermesin iptalini doğrulayarak konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı’na da bilgi verildiğini belirtti. Okul Müdür Muavininin annesinin vefatından dolayı davullu zurnalı bir eğlencenin doğru anlaşılmayacağı gerekçesiyle bu kararı aldıklarını ifade eden okul yönetimi kararının arkasında durdu.