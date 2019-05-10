Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!

BTMK’lı velilerden ‘Bahar Şenliği’ şikayeti

Lefkoşa Bayraktar Türk Maarif Koleji (BTMK) Ortaokulu öğrenci velileri idarenin verdiği Bahar Şenliği’ni iptal etme kararına tepki gösterdi.

10 Mayıs 2019 Cuma 15:29
BTMK’lı velilerden ‘Bahar Şenliği’ şikayeti
banner44

Lefkoşa Bayraktar Türk Maarif Koleji (BTMK) Ortaokulu öğrenci velileri idarenin verdiği Bahar Şenliği’ni iptal etme kararına tepki gösterdi.

Haber Kıbrıs’a ulaşan veliler, öğrenci ve öğretmenlerin uzun süredir yapılacak olan Bahar Şenliği ve 19 Mayıs gösterilerine emek verdiklerini fakat Okul Müdür Muavinlerinden birinin annesinin vefatı dolayısıyla etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.

banner41
Veliler, özellikle vefatın çok önemli ve acı olduğunu ancak bu kadar öğrenci ve öğretmenin emeğinin de hiçe sayılmaması gerektiğini vurgulayarak, iptal etmek yerine erteleme yönüne gidilebileceğini belirtti.

Veliler konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Kıbrıs Türk Orta Öğretim Sendikası’na bilgi verildiğini de ifade etti.

Bayraktar Türk Maarif Koleji idaresi ise Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada gerçekleştirilecek olan Bahar Şenliği ve Kermesin iptalini doğrulayarak konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı’na da bilgi verildiğini belirtti. Okul Müdür Muavininin annesinin vefatından dolayı davullu zurnalı bir eğlencenin doğru anlaşılmayacağı gerekçesiyle bu kararı aldıklarını ifade eden okul yönetimi kararının arkasında durdu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BTMK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2019-05-10 15:53:19

Saçmalık. Her ölüm üzer. Ama hayat devam eder. Müdür Muavininin annesi muhtemelen yaşlı işi. Dr. Küçük'ün Denktaş'ın ölümünden sonra bile 3 günden fazla yas tutulmadı. 19 mayıs'a bir haftadan fazla var. Komik olmayın. Kimsenin çalışma, hazırlık ve emeğine bu kadar ucuz saygısızlık yapmayın.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
DNA sonuçları bekleniyor
DNA sonuçları bekleniyor
Otilia UKÜ’de Esti
Otilia UKÜ’de Esti
GİAD: "Hükümet değişiklikleri, devlet ve hükümet politikalarının uygulanamamasına neden oluyor"
GİAD: "Hükümet değişiklikleri, devlet ve hükümet politikalarının uygulanamamasına neden oluyor"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim