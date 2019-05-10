BTMK’lı velilerden ‘Bahar Şenliği’ şikayeti

Lefkoşa Bayraktar Türk Maarif Koleji (BTMK) Ortaokulu öğrenci velileri idarenin verdiği Bahar Şenliği’ni iptal etme kararına tepki gösterdi.
Haber Kıbrıs’a ulaşan veliler, öğrenci ve öğretmenlerin uzun süredir yapılacak olan Bahar Şenliği ve 19 Mayıs gösterilerine emek verdiklerini fakat Okul Müdür Muavinlerinden birinin annesinin vefatı dolayısıyla etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.
Veliler konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Kıbrıs Türk Orta Öğretim Sendikası’na bilgi verildiğini de ifade etti.
Bayraktar Türk Maarif Koleji idaresi ise Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada gerçekleştirilecek olan Bahar Şenliği ve Kermesin iptalini doğrulayarak konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı’na da bilgi verildiğini belirtti. Okul Müdür Muavininin annesinin vefatından dolayı davullu zurnalı bir eğlencenin doğru anlaşılmayacağı gerekçesiyle bu kararı aldıklarını ifade eden okul yönetimi kararının arkasında durdu.
Saçmalık. Her ölüm üzer. Ama hayat devam eder. Müdür Muavininin annesi muhtemelen yaşlı işi. Dr. Küçük'ün Denktaş'ın ölümünden sonra bile 3 günden fazla yas tutulmadı. 19 mayıs'a bir haftadan fazla var. Komik olmayın. Kimsenin çalışma, hazırlık ve emeğine bu kadar ucuz saygısızlık yapmayın.