Bu acıya yürek dayanmaz

Minik Elisa’nın son yolculuğuna uğurlandığını ifade eden anne Damla Kaya, “20 gün de olsa anneliğimi yapabildiysem ne mutlu bana… Eşyaların, kokun kaldı elimde, tenimde…” dedi.

Anne Damla Kaya’nın yürek burkan paylaşımı şöyle:

“ELİSAM.. Cennet kapısında bekleyen meleğim, adını seçip de mi koymuşum yavrum yaktın içimi… dünyalar güzeli prensesim , anne kurban olsun yoluna uğruna… doymadım yavrum, doyamadım kuzum eşyaların kokun kaldı elimde tenimde,

Allah’ıma emanetsin yavrum,

Abin ablan büyüsün geleceğim yanına… kavuşacağız cennetinde.

Meleğimi son yolculuğuna uğurladık.. yanımızda olan arayan mesaj atan herkesten Allah razı olsun,

Ben senden razıyım annem, 20 gün de olsa yapabildiysem anneliğimi ne mutlu bana… sen hakkını helal et yavrum benim hakkım sütüm helal sana…”