Özersay , "Bu akaryakıt zammıyla ekonominin çarkları kısa süre sonra durur, net!" idafelerini kullandı.

Özersay'ın açıklaması şu şekilde:

Komşuya, sokağa, mahalleye, köye haber salmak lazım, işe gidiş saatlerini ayarlayıp tek araba cümbür cemaat işe gitmek ve birlikte dönmek gerekecek bu saatten sonra çünkü ister devlet ister özel sektör çalışanı olsun bu akaryakıt fiyatlarıyla insanlar İŞE DAHİ GİDEMEYECEK. Veya hem kamu hem de özel sektör yapılan işin niteliğine bağlı olarak pandemi döneminde olduğu gibi evden online çalışma olasılığını yeniden devreye koyacak.

Bu akaryakıt zammıyla ekonominin çarkları kısa süre sonra durur, net!