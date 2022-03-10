Künye
Kıbrıs 15
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Hem kaçak çıktı hem de ortalığı karıştırdı
Hem kaçak çıktı hem de...
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!

"Bu akaryakıt zammıyla ekonominin çarkları kısa süre sonra durur, net!"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından akaryakıt zammını eleştirdi.

10 Mart 2022 Perşembe 15:55
650 Okunma
"Bu akaryakıt zammıyla ekonominin çarkları kısa süre sonra durur, net!"
banner108

Özersay , "Bu akaryakıt zammıyla ekonominin çarkları kısa süre sonra durur, net!" idafelerini kullandı.

Özersay'ın açıklaması şu şekilde:

Komşuya, sokağa, mahalleye, köye haber salmak lazım, işe gidiş saatlerini ayarlayıp tek araba cümbür cemaat işe gitmek ve birlikte dönmek gerekecek bu saatten sonra çünkü ister devlet ister özel sektör çalışanı olsun bu akaryakıt fiyatlarıyla insanlar İŞE DAHİ GİDEMEYECEK. Veya hem kamu hem de özel sektör yapılan işin niteliğine bağlı olarak pandemi döneminde olduğu gibi evden online çalışma olasılığını yeniden devreye koyacak.

Bu akaryakıt zammıyla ekonominin çarkları kısa süre sonra durur, net!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde kaza
Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde kaza
Turunçlu’da korkutan kaza
Turunçlu’da korkutan kaza
Süha Birkan Sonüstün hayatını kaybetti
Süha Birkan Sonüstün hayatını kaybetti









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim