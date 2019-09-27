Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

Bu akşam ‘2019 Avrupa Araştırmacılar Gecesi’ düzenleniyor

İklim ve çevre konularına dikkat çekmek amacıyla bu akşam “2019 Avrupa Araştırmacılar Gecesi” düzenleniyor.

27 Eylül 2019 Cuma 08:53
Bu akşam ‘2019 Avrupa Araştırmacılar Gecesi’ düzenleniyor

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak etkinlik 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, araştırma ve inovasyonun ekonomik, ekolojik ve toplumsal dönüşümdeki rolü vurgulanacak. Araştırmacılar iklim ve çevre ile ilgili en son araştırma projelerini paylaşacak.

Çeşitli alanlardaki araştırmaların sunulacağı etkinlikte, araştırmacılar, araştırmanın iklim ve çevrenin korunması ile ilgili faaliyetlerde üstlendiği rolü ve taşıdığı önemi ele alacak ve yaptıkları araştırmalarda elde ettikleri sonuçların sürdürülebilir kalkınmaya etkileri hakkında kamuoyuna bilgi verecek.

“2019 Avrupa Araştırmacılar Gecesi” halka açık olacak.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Araştırmacılar Gecesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres-Anastasiadis görüşmesi bugün
Guterres-Anastasiadis görüşmesi bugün
BAY Kuzey Kıbrıs, “Mister Global Finali”nde ilk 16'da yer aldı
BAY Kuzey Kıbrıs, “Mister Global Finali”nde ilk 16'da yer aldı
TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Limanı'nda
TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Limanı'nda

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim