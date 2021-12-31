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Bu akşam elektrik kesintileri yaşanabilir!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yaklaşık 3 haftadır devam ettiği belirli aralıklarla gerçekleştirilen elektrik kesintilerinin yılbaşı akşamı olan bu akşam da devam edebileceği ifade edildi.

31 Aralık 2021 Cuma 14:54
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Bu akşam elektrik kesintileri yaşanabilir!
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Ülkede ciddi bir kesmi yılbaşını evde kutlayacak olması talebi çok yukarıya çekeceği Kıb-Tek ve AKSA’nın bu ihtiyaca cevap veremeyeceği öğrenildi.

Halkın illallah çektiği elektrik kesintilerinin vatandaşın en mutlu günlerinden biri olan yılbaşında da yaşanacak olması ciddi bir eleştiriye neden oluyor.

Güneyden satın alınan elektriğin de yeterli olamayacağı kaydedilirken özellikle yılbaşına evde girecek olan vatandaşları ciddi şekilde mağdur edecek.

Yıllardır çarpık bir düzen ile idare edilmeye çalışılan Kıb-Tek’in gerçekleştirilmeyen yatırımlar ve düzgün yönetilmemesi vatandaşların yılbaşı akşamını da kaos içerisinde geçirmesine neden olacak.

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