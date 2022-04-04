Bu ay 3 katı elektrik faturası geldi

Bahar Sancar -ÖZEL HABER

Kıb-Tek’te tarife değişikliğinin ardından yeni faturalar geldi.

Geçtiğimiz aylara göre vatandaşın faturası neredeyse 3 katı arttı.

Sosyal medyada vatandaşlar yeni gelen elektrik faturalarını paylaşarak isyan etti.

Başbakan sabah saatlerinde ‘elektrikte yeni düzenleme’ yapılacak dese de gelen faturalar yenilir yutulur gibi değil.

Aylık ortalama 500 TL elektrik faturası ödeyen bir vatandaş yeni tarife hesaplamasına göre 1500 TL fatura ödeyecek.

İşletmelerin ödediği faturalar ise Asgari Ücretten daha fazla. KKTC’de bir asgari ücret ise 6090 (Altı Bin Doksan) Türk Lirası.