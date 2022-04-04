Künye
Kıbrıs 18
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Durakta bulduğu telefonu cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık! Durakta telefon buldu,...
Hamitköy'de korkutan olay! Soruşturma devam ediyor
Misafir olarak gitti! Bıçaklandı, soyuldu...
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı

Bu ay 3 katı elektrik faturası geldi

Bu ay gelen elektrik faturaları vatandaşı şok etti.

04 Nisan 2022 Pazartesi 10:39
2438 Okunma
Bu ay 3 katı elektrik faturası geldi
banner108

Bahar Sancar -ÖZEL HABER

Kıb-Tek’te tarife değişikliğinin ardından yeni faturalar geldi.

Geçtiğimiz aylara göre vatandaşın faturası neredeyse 3 katı arttı.

Sosyal medyada vatandaşlar yeni gelen elektrik faturalarını paylaşarak isyan etti.

Başbakan sabah saatlerinde ‘elektrikte yeni düzenleme’ yapılacak dese de gelen faturalar yenilir yutulur gibi değil.

Aylık ortalama 500 TL elektrik faturası ödeyen bir vatandaş yeni tarife hesaplamasına göre 1500 TL fatura ödeyecek.

İşletmelerin ödediği faturalar ise Asgari Ücretten daha fazla. KKTC’de bir asgari ücret ise 6090 (Altı Bin Doksan) Türk Lirası.

Son Güncelleme: 04.04.2022 10:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Zammı geri çekin, maliye elini taşın altına koysun”
“Zammı geri çekin, maliye elini taşın altına koysun”
Hangi yüz ile bizden kaynak göstermemizi istiyorsunuz!
Hangi yüz ile bizden kaynak göstermemizi istiyorsunuz!
Sucuoğlu: "Halkın şikayetleri önemli”
Sucuoğlu: "Halkın şikayetleri önemli”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim