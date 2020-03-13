Bu ay kesinti yapılmayacak

Telekomünikasyon Dairesi, ödenmeyen borçlar nedeniyle bu ay kesinti yapmayacağını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada “Ödenmeyen borçlar nedeniyle Mart 2020 boyunca ses veya ADSL/VDSL hizmetlerinde herhangi bir kesinti olmayacaktır” denildi.
Telekomünikasyon Dairesi, ödenmeyen borçlar nedeniyle bu ay kesinti yapmayacağını duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi, ödenmeyen borçlar nedeniyle bu ay kesinti yapmayacağını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada “Ödenmeyen borçlar nedeniyle Mart 2020 boyunca ses veya ADSL/VDSL hizmetlerinde herhangi bir kesinti olmayacaktır” denildi.
TÜH SIYIRDIYDIK BİZDA. E KAPAYLIM DA ÜŞÜDMEYLİM GELEN AY GENE BEKLERİK AÇMAYIN ARAYI