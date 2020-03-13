Bu ay kesinti yapılmayacak

Telekomünikasyon Dairesi, ödenmeyen borçlar nedeniyle bu ay kesinti yapmayacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada “Ödenmeyen borçlar nedeniyle Mart 2020 boyunca ses veya ADSL/VDSL hizmetlerinde herhangi bir kesinti olmayacaktır” denildi.