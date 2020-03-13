Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Bu ay kesinti yapılmayacak

Telekomünikasyon Dairesi, ödenmeyen borçlar nedeniyle bu ay kesinti yapmayacağını duyurdu.

13 Mart 2020 Cuma 15:11
137 Okunma
Bu ay kesinti yapılmayacak

Telekomünikasyon Dairesi, ödenmeyen borçlar nedeniyle bu ay kesinti yapmayacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada “Ödenmeyen borçlar nedeniyle Mart 2020 boyunca ses veya ADSL/VDSL hizmetlerinde herhangi bir kesinti olmayacaktır” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Telekomünikasyon DairesiKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
dırba 2020-03-13 15:31:21

TÜH SIYIRDIYDIK BİZDA. E KAPAYLIM DA ÜŞÜDMEYLİM GELEN AY GENE BEKLERİK AÇMAYIN ARAYI

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ülkede hayat duruyor!
Ülkede hayat duruyor!
YÖDAK’tan online eğitim duyurusu
YÖDAK’tan online eğitim duyurusu
KTTB’den korona açıklaması
KTTB’den korona açıklaması
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim