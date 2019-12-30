Bu ay piyasaya yaklaşık 156 milyon 899 bin TL ödeme yapıldı

Maliye Bakanlığı, Bakan Olgun Amcaoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte yaklaşık yedi aylık sürede, ülkede mali karar alma ve performans yönetimi konusunda olumlu gelişmeler sergilendiğini, avansa veya borçlanmaya gerek duymadan, cari ve muhtelif ödemelerin rutin ve olması gerektiği şekilde devam ettiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkı da gözetilerek kamuoyu ile paylaşılan bu ödemelerin, açıklık ilkesi ile kalem kalem paylaşıldığı belirtildi.

Buna göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, yılın son ayında piyasaya maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında toplam 156 milyon, 899 bin, 416 TL, 82 kuruş ödeme yapıldı.

(BRT/MAIL)