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“Bu başarıyı kaybetmek istemeyiz”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 salgını süresince önemli bir mücadele verildiğini ve başarı elde edildiğini kaydederek, “Bu başarıyı kaybetmek istemeyiz” dedi.

22 Mayıs 2020 Cuma 21:19
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“Bu başarıyı kaybetmek istemeyiz”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 salgını süresince önemli bir mücadele verildiğini ve başarı elde edildiğini kaydederek, “Bu başarıyı kaybetmek istemeyiz” dedi.


Bakan Pilli, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası’nı (Ada-Sen) kabulünde açıklamalarda bulundu.


Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Pilli, bazı daire, kurum ve kuruluşlardaki çalışanlara hızlı test yapıldığını, bir anda herkese test yapmanın mümkün olmadığını söyledi.


Sağlık Bakanı, “Test yapılmaya devam edilecek. Eliza testleri yakında gelecek. Testlerden vazgeçme gibi bir durum söz konusu değil” dedi.


Sağlık çalışanlarının özverisi ve halkın desteğiyle Covid 19 sürecinde bu seyri yakaladıklarını dile getiren Bakan Pilli şunları da kaydetti:


“Hava deniz ve sınır kapılarıyla ilgili açılma sürecine ve alınacak önlemlere önem veriyoruz. Bizim için öncelik halkın sağlıdır. Bu konular üzerinden siyaset yapılmasına izin vermeyeceğiz. Covid-19 salgını süresince önemli bir mücadele verildi ve başarı elde edildi. Bu başarıyı kaybetmek istemeyiz. Test yapılmaya devam edilecek. Eliza testleri yakında gelecek. Testlerden vazgeçme gibi bir durum söz konusu değil. Ülke ekonomisi ve turizm adına açılımlar olmazsa ekonomik olarak sorunlar yaşanacaktır.  Hem çalışan ve hizmet veren insanların menfaati, hem de insanların sağlığını korumak bizim tek gayemizdir. Rahat olunuz.”
Pilli, güçlerini her zaman halktan aldıklarını da söyledi.

Kağan Mındıkoğlu başkanlığındaki heyet de salgın sürecinde gösterilen başarıdan dolayı Ali Pilli’ye ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Mındıkoğlu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında test yapılmasıyla ilgili taleplerini Sağlık Bakanı Pilli’ye iletti. 

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliCovid-19Koronavirüs
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