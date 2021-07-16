Bu Bayram Eskisi Gibi Değil

Kardelen GÖKSU

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı, 20 Temmuz’da başlayacak bayram tatili 9 gün olacak. Vatandaş, yaklaşan bayramla ilgili eski bayramlara özlem duyduklarından bahsederken, ekonomi ve pandemiden yana da sıkıntı çektiklerini bahsettiler.

Vatandaş şu şekilde konuştu:

MEHMET TULUĞ: “BAYRAMLAR PARASI OLMAYAN İÇİN HER ZAMAN BİR PROBLEM HALİNE GELİR”

“Bu bayram için hiçbir plan yapmadım, çocuklarım gelecek evde mangal yakacağız. Bu sıcakta zaten hiçbir şey yapılmaz. Bayramlar parası olmayan için her zaman bir problem haline gelir.”

NURTEKİN AKNUR: “ESKİ BAYRAMLARI ARASAK DA BULAMAYIZ”

“bu bayramda pandemiden dolayı evden kalacağım ve herkesin de evde kalmasını öneriyorum. Maalesef ki eski bayramları arasak da bulamayız, ekonomik krizden dolayı insanlar dışarı çıkıp alışverişte yapamaz oldu, bir ekmek alıp evine zor götürür oldu.”

OSMAN KADI: “ASGARİ ÜCRET KAZANAN HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ”

“Bayramda parası olan eğlenecek, parasız olan evinde kalacak. Asgari ücretle kazanan vatandaş hiçbir şey yapamaz. Maaşı güzel olan hayatını yaşıyor, 4 bin TL maaş alan ne yapabilir ki. Henüz doğru düzgün alışveriş yapamadık, bu bayram tavuk alıp evimize götüreceğiz.”

AHMET AKTAŞ: “BU SAATTEN SONRA BAYRAMLAR ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

“Bayramlar değişmez, zaman, ortam, insan değişir. Bu saatten sonra bayramlar eskisi gibi olmayacak. Pandeminin de bayramda etkisi var zaten pandemi de bizim için bir bahane haline gelmiş durumda. Her şeye pandemiyi bahane ederek yaşıyoruz artık.”