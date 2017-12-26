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Bu bebeklerin günahı ne?

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Mağusada yaşanan benzer iki olayın ardından dün de 25 yaşındaki Nijeryalı öğrenci, dünyaya getirdiği erkek bebeği istemediğini söyleyip hastaneden ayrıldı

26 Aralık 2017 Salı 15:07
Bu bebeklerin günahı ne?
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Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Yabancı uyruklu öğrencilerin doğum yapıp, çocuklarını hastanede bırakması sorunu giderek büyüyor. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz aylarda iki Nijeryalı kadının doğum yapıp, çocuklarını ortada bırakmalarının ardından bir vaka da dün Gazimağusa Hastanesi’nde yaşandı. Doğum Servisi’nde, dün sabah saatlerinde erkek bir bebek dünyaya getiren 25 yaşındaki Nijerya uyruklu öğrenci, bebeği istemediğini hastane yetkililerine iletti.

Bebeğin babasını da hatırlamıyor

Nijerya uyruklu öğrencinin bebeğini istememesi üzerine, çocuk SOS’un gözetimine verilmek üzere Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Nijeryalı kadının, çocuğun babası hakkında hiçbir fikrinin olmadığı öğrenildi. 

Ülkede benzer olayların sıklıkla yaşanmaya başlaması üzerine birçok vatandaş, “buraya sözde okumaya geliyorlar, ancak bir anlık zevkleri yüzünden dünyaya getirdikleri günahsız masum bebekleri mağdur ediyorlar. Bu çocukların günahı ne” şeklinde konuşarak, yaşanan olaya tepki gösterdi.

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Dikkat 2017-12-26 15:18:35

Eğer buna bir çözüm bulamazsanız, Kıbrıs bu günahsız bebeklerin günah yuvası olacaktır. Buraya sözde okumaya gelen mahlukatlar, bunun bedelini ileride ağırlaşan vicdanlarıyla ödeyecekler fakat günahsız yavrular da etkilenecek. Bunun önüne çok geç olmadan geçin. Derhal o kişler ihraç edilmelidirler..

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umit tekin 2017-12-26 15:22:17

Bu da moda oldu .Ogrenci kimligi altinda memlekette bilhassa Nijeryali ogrencilerin bir kismi para karsiligi fuhus yapmaktadirlar.Sonra da bebeklerini birakip terkediyorlar.Buna niye sert onlemler almiyorsunuz.

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Azra 2017-12-26 17:39:59

Eğer buna bir dur demmezse ilerde nijerya cumhuriyeti olcak burası

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